57 PL-spillere på utgående kontrakt: – Chelsea kan miste hele andrerekken sin

Sky Sports har presentert listen over de 57 spillerne i Premier League-klubbene som kan bytte arbeidsgiver vederlagsfritt 1. juli.

Dersom ikke Premier League er ferdigspilt innen 1. juli, kan det bety trøbbel for flere klubber. Mange kan da miste spillere de helst ville fullført sesongen med.

En av de klubben er Chelsea, som har Willian, Pedro og Olivier Giroud på listen.

– Chelsea kan miste hele andrerekken sin i angrep. Da mister de hele bredden i angrepet om de ikke får med seg noen av dem videre. For alt vi vet kan noen av dem være klar for andre klubber. De har jo kunnet forhandle med andre siden januar, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Giroud er 33 år. Han er en spiller som nok vil komme til en klubb han får spille, med tanke på at han vil sikre seg en trygg landslagsplass til EM neste år.

– Ellers er det mye ulikt. Du har en Jan Verthongen som kanskje er over toppen, mens Adam Lallana i Liverpool nok har snakket med mange klubber. i Bournemoth er det kritisk med sju spillere på utgående kontrakt. De kjemper for å ikke rykke ned, samtidig som de har enorme lønnsutgifter og trenger at sesongen ferdigspilles, påpeker Stamsø-Møller.

Arsenal

Ingen

Aston Villa

Borja Baston

Keinan Davis

Bournemouth

Ryan Fraser

Jordon Ibe

Charlie Daniels

Andrew Surman

Simon Francis

Artur Boruc

Brad Smith

Brighton

Beram Kayal

Ezequiel Schelotto

Burnley

Aaron Lennon

Jeff Hendrick

Joe Hart

Phil Bardsley

Adam Legzdins

Chelsea

Willian

Pedro

Olivier Giroud

Willy Caballero

Crystal Palace

Stephen Henderson

Everton

Oumar Niasse

Leighton Baines

Cuco Martina

Maarten Stekelenburg

Leicester

Nampalys Mendy

Christian Fuchs

Wes Morgan

Eldin Jakupovic

Liverpool

Adam Lallana

Nathaniel Clyne

Andy Lonergan

Manchester City

David Silva

Claudio Bravo

Manchester United

Ingen

Newcastle

Javier Manquillo

Matty Longstaff

Andy Carroll

Jack Colback

Rob Elliot

Jamie Sterry

Norwich

Ingen

Sheffield United

Ricky Holmes

Leon Clarke