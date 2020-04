Dette skjedde når kameraene var slått av

TV 2 har snakket med tre «Kompani Lauritzen»-deltakere som mener at den tidligere fotballspilleren Raymond Kvisvik (45) var en stor bidragsyter på Setnesmoen.

I de episodene som foreløpig ligger ute, har ikke dette kommet godt nok frem, ifølge kjendisene.

Kamera-pause

Desta Marie Beeder (32) sier at hun og Kvisvik fikk et spesielt bånd. Dette skyldtes at produksjonsmedarbeiderne ikke kom inn på kasernen de første timene på dagen.

– Raymond og jeg stod opp før alle de andre. Vi er ekstemt A-mennesker, og er vant til å stå opp tidlig. Så hver morgen, før kamerafolkene kom, drakk vi te sammen og snakket. Det var helt fantastisk.

Hun forteller også at Raymond benyttet morgentimene til å hjelpe fellesskapet.

– Raymond og jeg vasket litt opp og gjorde litt oppgaver. Når man våknet opp, så stod Raymond allerede med feiekosten og holdt på med et prosjekt.

GODE VENNER: Kvisvik og Beeder fikk et fint forhold. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Ikke vist på TV

Håvard Lilleheie (47) innrømmer at Kvisvik overrasket ham.

– Raymond, som man kanskje tenker er en harry eks-fotballspiller, er en så fin fyr med masse omsorg. Han var utrolig hjelpsom hele tiden. Det som ikke blir vist på TV, er at han alltid var på tilbudssiden.

Lilleheie, som røk ut i den forrige episoden av TV 2-programmet, sier at det å møte mennesker som Kvisvik gjorde oppholdet verdt strevet.

– Det var fint å bli kjent med nye folk. Man blir påminnet om at det er bra å være flink i livet, men det viktigste er å være ålreit.

– Tøff

Det er ikke bare Lilleheie og Beeder som sier at Kvisvik gjorde langt mer for kompaniet enn det som vises på TV. Siri Kristiansen (41) syns Kvisvik er en beundringsverdig mann.

– Raymond var en klippe. Han stilte alltid opp for andre. Om det var med trøst, løfte sekk, feie tørkerom eller varme vann til fotbad om kvelden. Han smilte fra morgen til kveld.

Hun snakker også om problemløsningsferdighetene hans, deriblant at han ved flere anledninger lot de andre deltakerne klatre på ryggen hans om de ikke nådde opp til hinder under øvelsene.

– Om han hadde aldri så vondt i ryggen, så kunne vi uansett klatre på ham dersom vi ikke nådde opp. «Det er ikke noe problem», sa han bare. Raymond, eller «Big tasty» som vi kalte ham, er en av de tøffeste jeg har møtt.

Komikeren understreker også at Raymond hadde flere ting han fryktet, deriblant høyder. Likevel overvant han dette i den andre episoden, da aspirantene hoppet fra et høyt tårn. Dette fikk ikke plass i episoden.