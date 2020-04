Korona preger det meste også hos familien Martin Johnsrud Sundby om dagen.

– Det blir feil å si at ikke hverdagen er noe uvanlig, sier 36-åringen.

– Dere er en familie på fire som om få uker blir fem?

– Vi er litt stresset rundt det, selvsagt. Det er jo usikkert hvordan det blir i mai når dette skal skje. Vi håper at ting normaliserer seg, men vi lever i en uviss tid, sukker Martin Johnsarud Sundby.

– Selv tøffe gutter som deg påvirkes at korona-situasjonen?

– Ja, jeg er urolig. Jeg har en far som er bekymret og andre i familien som tenker at dette er en truende situasjon. Og jeg har altså en kone som helst skal holdes så langt unna smitte som mulig. Også må jeg jo innrømme at jeg selv ikke er interessert i å bli fryktelig syk.

– Toppidrettsutøvere er jo trent på å være nøye med hygiene. Hva er annerledes for deg om dagen ?

– Jeg er unormalt lite sammen med folk om dagen. Dette møtet med TV 2 er vel det nærmeste jeg har vært fremmede på flere uker. Hjemme hos oss, med to små, så prøver vi å gjøre hverdagen så normal som mulig. Men det er ikke så lett, jeg må innrømme det.

– Snart åpner barnehagene igjen. Flere foreldre er usikre på om det er trygt å sende barna dit. Hva tenker dere?

– Ja! Jeg jeg ser på barna mine at barnehagen bør åpnes med det første for at de skal unngå sosialt sammenbrudd! Jeg har vært på kjøpesenter med flere hundre andre i denne koronatiden og ser ingen større risiko med en barnehage. Jeg håper og tror at folk er flinke til å forholde seg til om det er sykdom eller ikke i familien. Da tror jeg dette skal gå bra.

– Hvordan går det med langrennsløperen Martin?

– Jeg er sulten igjen - og det er deilig!

– I en alder av 36 år og etter å ha nådd målet om å bli verdensmester?

– Jeg er forbannet etter en dårlig vinter av meg hvor jeg underpresterte gjennom nesten hele sesongen. Det er mange, mange år siden sist det skjedde.

– Og forklaringen er?

– Jeg kunne ha bortforklart dette "i hue og ræva", men ser ingen vits i det. Det gikk av ulike årsaker på tverke. Jeg bommet så jævlig, og det kom overraskende på meg. Det var altså så frustrerende ikke å få vist hva jeg var god for. Alt jeg gjorde fram til sesongstart tilsa at jeg burde vært på et høyere nivå.

– Har jeg tolket deg riktig at dette blir din siste sesong på elitenivå?

– Jeg har bestemt meg for ikke å bestemme meg. Gidder ikke ta stilling til om jeg fortsetter eller ikke nå. For nå kan vi gå en snodig sesong i møte. Jeg kan jo ikke avslutte med en sesong hvor jeg ikke går skirenn! Satt på spissen så vet ingen hvor mange renn det blir til vinteren. Så spørsmålet om karriereslutt får vente. Jeg kjenner mest på følelsen av at jeg har dårlig tid med tanke på arbeidsinnsatsen som må legges ned. Jeg har en slags aggressiv lyst til å trene slik at jeg kan være stolt av meg selv til vinteren, sier Martin Johnsrud Sundby