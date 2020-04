Reiseselskapene har ikke gitt opp Syden-turen ennå

Ingen vet sikkert hvordan spredningen av koronaviruset vil utvikle seg i tiden fremover, men det begynner for alvor å spøke for nordmenn som hadde planer om å reise utenlands i sommer.

14. mars innførte UD et reiseråd som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

– Vi står fortsatt i en alvorlig og uforutsigbar situasjon. Antall koronasmittede øker i alle deler av verden. Vi fraråder derfor reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land inntil videre, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide den 3. april, da det ble klart at reiserådet gjelder på ubestemt tid.

Alle ferier på samme sted

Hege Nordstrøm (56) og ektemannen John Erling Nordstrøm (58) kjøpte leilighet på Kreta for seks og et halvt år siden. Leiligheten lå i Chorafakia i nærheten av Chania, hvor paret fant ut at de likte seg godt.

John Erling Nordstrøm spyler terrassen ved huset i Chorafakia. Foto: Privat

– Etter at vi hadde hatt leiligheten i noen år, var vi sikre på at det var der vi ønsket å tilbringe tiden når vi ble eldre. Vi hadde lyst på litt større plass, og for noen år siden kjøpte vi et hus bare 100 meter fra leiligheten, forteller Hege Nordstrøm.

Helt siden paret kjøpte leiligheten for seks og et halvt år siden, har de tilbrakt hver eneste ferie på den greske øya.

– Vi har vært der fem-seks ganger hvert år. Hver gang det er ferie eller røde dager som kan kombineres med noen feriedager, har vi reist ned. Vi har vært der så mye som mulig, og har egentlig ikke hatt noe ferie hjemme de siste seks-syv årene, sier Nordstrøm.

Nye sommerplaner

Med utbruddet av koronaviruset har ekteparet Nordstrøm og alle andre nordmenn som pleier å reise til Syden i feriene blitt tvunget til å tenke annerledes.

Hege og John Erling skulle egentlig vært på Kreta i påsken, men den turen måtte naturligvis avlyses. Når paret ikke hadde tilbrakt en eneste ferie hjemme på flere år, åpnet koronaviruset en mulighet til å bruke tid på ting man har tenkt man skulle ha gjort.

– Vi har brukt tiden til å pusse opp og oppgradere litt i huset, sier Nordstrøm.

I sommerferien skulle de også til Kreta, men nå har planene endret seg.

– Vi kommer til å gjøre enda mer her hjemme. Det blir å bygge terrasse og male noen rom. Kanskje drar vi en tur på hytta til foreldrene mine i Fredrikstad, hvis det blir lov å reise til andre kommuner.

Før det etter hvert blir snakk om ferier, er det nok å gjøre for Hege, som er avdelingsleder for sykepleiere i Bærum kommune.

– Vi jobber mye med kriseplaner, ekstrarapportering og å følge myndighetenes krav. Det kommer hele tiden nye føringer å rette seg etter. Nå håper jeg det snart kommer en vaksine, og at folk ikke slipper opp eller glemmer seg bort med tanke på retningslinjene som er gitt for å hindre smittespredning. Alle må ta ansvar for at ikke flere skal bli smittet.