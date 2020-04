Hun har i en årrekke vært en av Norges aller morsomste, og i år igjen var hun nominert under Humorprisen. Denne gangen i kategorien «Årets morsomste på TV», men Pernille Sørensen måtte se seg slått av Nicolay Ramm.

Vi ser henne på NRK i både «Side om side», og «Nytt på nytt», men Sørensen mener at det er norske politikere som står for underholdningen i sistnevnte.

– Vi bare fjaser med noe som andre har lagt frem på sølvfat. Det gjør at hver uke blir forskjellig, og jeg møter nye mennesker hver uke. Det er det som er morsomt med jobben, sier Sørensen til God kveld Norge.

Mange år igjen

42-åringen fikk Humorprisen for årets nykommer helt tilbake i 2003, og håper at hun kan holde det gående i mange år til.

– Er man gøyal nok, så kan man jo holde på til man «ruller inn penalet», sier Sørensen, og fortsetter.

– Det ville selvfølgelig vært vidunderlig hvis man kan tulle seg forbi pensjonsalder og alt.

Men dersom hun én dag skulle slutte å være morsom, så har Pernille Sørensen en helt annen aktivitet som hun elsker å drive med.

– Jeg kunne godt blitt maler, jeg elsker å male ting. Å male et gjerde synes jeg er veldig tilfredsstillende, for du ser så tydelig at det går fremover. Male vegg er det beste jeg vet, forteller komikeren.

Og nettopp maling har Sørensen fått gjort nok av de siste årene. Hun og ektemannen Dagfinn Lyngbø (47) har nemlig pusset opp en villa i Sørkedalen, og en hytte på Tjøme.

– Han sparkler og maler han også, så vi står ved siden av hverandre og koser oss, smiler Sørensen.

Samarbeider ikke

Selv om både Sørensen og Lyngbø er to av Norges fremste komikere, så sparrer de ikke så mye på hjemmebane.

– Hvis han jobber med en forestilling, så leser jeg ikke manuset før det er så og si ferdig, forteller hun.

De sitter nemlig aldri og jobber med tekst sammen.

– Nei, vi jobber med hver våre folk. Men da jeg var ferdig med mitt manus nå så sendte jeg det til Dagfinn så han kunne se over det. Men det er ikke alltid at vi er enige, så jeg stoler ikke alltid mest på han, ler Sørensen.

– Er han din ærligste kritiker?

– Nei, han er min aller mest støttende kritiker. Det er veldig sjeldent at han sier noe kritisk. Det er liksom ikke det man trenger, for det får man av noen andre uansett. Det er veldig fint at han bare synes jeg er grei og gøyal, avslutter Sørensen med et smil.