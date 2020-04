Forskernes spådom: Slik blir sommerværet

I år må vi avbestille sydenturen og bruke sommerferien i Norge. Derfor lurer alle på én ting: hvordan blir sommerværet?

En gruppe forskere har brukt nye og kompliserte matematiske formler for å regne seg frem til hvordan været blir første delen av sommeren, altså i mai, juni og juli.

– Det ser ganske bra ut! Litt varmere enn det som er normalt for årstiden, og ikke noe mer nedbør enn det som er normalt, sier meterolog Erik Kolstad, som er klimaforsker hos Bjerknessenteret og Norce.

MATTE: Klimaforsker Erik Kolstad har regnet seg frem til sommerværet. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Kolstad merker at folk er ekstra opptatt av sommerværet i år. Forskerne traff med spådommene for årets vinter - derfor er det ekstra spenning knyttet til sommervarselet.

– På forsommeren ser det ut til å bli ganske bra. Den godværsperioden vi går inn i nå, kan bety at vi sier farvel til den regntunge vinteren som har vært flere steder i Sør-Norge.

Bruker «superdatamaskiner»

Sesongvarselet er en del av forskningsprosjektet Seasonal Forecasting Engine, som er finansiert av Forskningsrådet. Varselet er basert på sesongvarslinger fra en rekke anerkjente vær- og klimasentre i Europa.

– Mai og juni er blant de tørreste månedene i året, i hvert fall på Vestlandet, så dersom varselet blir riktig, går det mot en tørr slutt på våren og start på sommeren, sier Kolstad.

Forskernes utregninger viser ikke at vi står ovenfor en hetebølge eller ekstrem tørke - slik vi fikk i 2018 - men prognosene for temperaturene ligger litt over normalen.

– Hvordan kan dere spå været så langt frem i tid?

– Vi prøver å se sammenhenger i det store værsystemet. Der er det gjort mye forskning de siste årene, som gjør at vi forstår mer hva som påvirker været fremover i tid. I tillegg har vi mye mer regnekraft, såkalte «superdatamaskiner», de er blitt mye kraftigere. Det betyr at vi kan gjøre flere utregninger.

FINT: Det kan bli gode muligheter for flotte fjellturer store deler av sommeren. Foto: Gorm Kallestad/ NTB Scanpix

Forskergruppen har sett på blant annet havtemperaturer, for å kunne regne frem mer treffsikre langtidsprognoser.

– Hva konkret ser dere etter?

– El Niño, som er et fenomen i Stillehavet veldig langt vekke fra oss, påvirker været på hele jordkloden. Vi ser at det påvirker været her også. Vi prøver å finne en systematikk i det, sier forskeren.

Traff med årets vintervær

Forskeren har gjort slike utregninger for ekstra lange værvarsel flere ganger før. Hvordan har sesongvarslene slått til tidligere?