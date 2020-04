Premier League-klubbene ble ikke enige om når sesongen kan starte opp igjen

Fredag var det duket for det fjerde møtet mellom Premier League og de 20 klubbene. Det har nå gått rett i underkant av fem uker siden forrige kamp ble avholdt.

Det første møtet endte med at Premier League ble utsatt til 4. april, det andre møtet førte til at utsettelsen ble forlenget til 30. april. Etter det tredje møtet ble det bekreftet at ligaen var utsatt på ubestemt tid.

Ifølge Sky Sports varte møtet fredag i to timer. De lyktes ikke å ta en avgjørelse om når Premier League kan starte opp igjen.

Konklusjonen ble at ingenting vil bli fastslått før britiske myndigheter forsikrer om at det er trygt å starte opp sesongen igjen.

Besvarte ikke spørsmålet om å fullføre innen 30. juni

Spørsmålet om at sesongen måtte fullføres 30. juni ble ikke besvart. Alle klubbene ble vist ulike modeller for hvordan de gjenstående kampene i Premier League kan bli ferdigspilt. Hovedmålet er fremdeles å fullføre sesongen.

– Akkurat som lignende industrier og forretninger så jobber Premier League og våre klubber for å komme gjennom en kompleks planlegging for ulike scenarioer. Vi er i kontakt med våre investorer, inkludert TV-samarbeidspartnere, og målet er at vi er i posisjon til å starte opp igjen kampene når det er trygt å gjøre det, og vi har myndighetenes fulle støtte, sier en talsmann for Premier League, ifølge Sky Sports.

– Helsen til våre spillere, trenere, managere, støtteapparat og supportere er vår første prioritet, og ligaen vil kun starte opp når den medisinske ekspertisens retningslinjer tillater det. Dagens møte ga oss en anledning til å diskutere ulike modeller for hvordan sesongen kan avsluttes. Det er fremdeles vårt mål å fullføre 2019/2020-sesongen, men på dette tidspunktet er alle datoer tentative, siden koronapandemien fremdeles utvikler seg, uttaler Premier League videre.

Frykter sesongen blir avlyst

Sky Sports-ekspert Gary Neville innrømmer at han er i ferd med å miste troen på at Premier League-sesongen kan bli ferdigspilt denne sesongen.

– Realiteten er at jeg er mye mindre sikker nå på at sesongen avsluttes, enn det jeg var for fem eller seks uker siden, sier han til Sky Sports News.

– Jeg ser problemene med å starte sesongen bak lukkede dører, og om spillere igjen kan bli satt i karantene under sesongavslutningen. Det er også utfordringer knyttet til fansen. Fansen er så lojale at de vil prøve å komme til stadionanleggene på et eller annet vis, konkluderer Neville, og mener det derfor trolig blir svært vanskelig å holde fansen unna stadion, til tross for at kampene spilles foran tomme tribuner.