Utnevnelse er en åremålsbeskikkelse, og Holte tiltrer fra det tidspunkt Arbeids- og sosialdepartementet bestemmer, heter det.



– Jeg vil jobbe for et Nav som i møte med brukerne sine er ydmyke, åpne og imøtekommende. Nav er i en kritisk fase med mange utfordringer, og jeg vil gjerne bidra til å løse de utfordringene best mulig, sier Hans Christian Holte i en pressemelding.



55 år gamle Holte var nok den mest profilerte av de elleve søkerne til å ta over for Sigrun Vågeng (69), som slutter som Nav-sjef i august.