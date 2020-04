To menn tiltalt i Osen-saken

PÅ SYKEHUS: TV 2 møtte Reidar Osen på sykehus kort tid etter voldshendelsene. Foto: TV 2

To polske statsborgere er tiltalt for to grove ranshandlinger i Bergen i 2015, blant annet mot Reidar Osen, som ble stripset, banket og sparket over flere timer.