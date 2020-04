Torsdag ble sosiallæreren Linn Tveiten (37) kåret til «Dagens Hverdagsheltinne» i «God morgen Norge».

Siden da har telefonen hennes ikke stått stille.

– Folk ringer og ringer og ringer. Det er helt fantastisk. Hvem skulle trodd at dette skulle skje, sier Tveiten til TV 2 fredag.

Det var Tønsbergs Blad som først omtalte saken.

Opprettet Snapchat-konto

Tveiten jobber på Kongseik ungdomsskole i Tønsberg, og brenner for forebyggende psykisk helse.

I intervjuet med «God morgen Norge», som du ser over, forteller hun om hvordan hun har hatt kontakt med ungdommene på skolen sin etter at skolene stengte på grunn av koronaepedemien.

HVERDAGSHELT: Linn Tveiten ble nominert av ei venninne som synes at hun gjør en fantastisk jobb. Foto: Privat

– Alt det sosiale samspillet ble borte, for skolen stengte, og det er et stort behov i det daglige, sier hun, og forteller at hun ofte går turer sammen med elevene sine.

Hun har også opprettet en Snapchat-konto for å holde kontakt med dem.

– Da handlet det om å finne en annen måte å fortsatt holde kontakten på. I samråd med noen av elevene fant vi ut at Snapchat var en fin kanal å holde kontakten i. Jeg har lekt med tanken om å opprette en Snapchat-konto også tidligere, men nå var anledningen perfekt, sier hun til Tønsbergs blad.

Vil være tilgjengelig

Tveiten sier at elevene kan kontakte henne på Snapchat når som helst.

– Jeg merket at behovet for kontakt var større enn det skoletiden kunne tilby. Jeg har derfor tatt et personlig valg om å gjøre meg tilgjengelig. Også på kveld, helg og da det var påskeferie, sier hun.

Og:

– Snapchat er veldig lavterskel, og gjør det enkelt for ungdommene å ta kontakt. Det er et økt behov nå som de sitter alene. Snapchat er en av de tingene som har fungert veldig godt.

– Hold ut!

Tveiten sier at det er utrolig hyggelig å få så mye oppmerksomhet etter intervjuet.

– Det siste døgnet føles nesten som ei hel uke. Telefonen har ikke stått stille, og jeg får så mange flotte tilbakemeldinger fra venner, kjente og ukjente som synes at ungdommenes psykiske helse i denne tiden er viktig, sier hun.

På spørsmål om hva hun vil si til ungdommer som ikke får sett vennene sine på skolen, svarer hun dette:

– Hold ut! Dette skal vi få til sammen.