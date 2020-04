Helt siden første generasjon Ford Focus kom på markedet i 1998, har den populære modellen vært toppet av en heftig RS-versjon.

Dette har vært en høyt elsket entusiastbil i mange år. Det handler naturligvis om motor, drivverk og understell. Brutalt mye krefter i en kompakt bil som Focus – blir rett og slett sjelden feil.

Derfor er det dårlig nytt når flere kilder nå melder at nyeste generasjon Focus ikke kommer i en RS-utgave.

EU-krav setter en stopper

Tidligere har det ryktes at fjerde generasjon Focus RS skulle få rundt 400 hk og en form for elektrifisering, for å møte nye og strenge miljøkrav.

Nå melder imidlertid franske Caradisiac, at en ny Focus RS ikke blir noe av. Det skal kilder hos Ford ha bekreftet.

Årsaken er todelt: For det første handler det om EUs nye miljøkrav, som innebærer at modellene til en bilprodusent ikke får slippe ut mer enn 95 gram Co2 per kilometer. At Ford har lansert en «sparepakke» for å redusere kostnader, gjør også at enkelte modeller forsvinner.

Å utvikle en ny RS-modell er ekstra kostbart, derfor ser det nå ut til at Focus RS rett og slett er død, skal vi tro Caradisiac.

Dermed er det dagens ST-utgave med 280 hk som topper Focus-familien.

2020 Ford Focus ST: Her får du familiebil og råskinn – i ett

Focus ST blir med all sannsynlighet toppmodellen fremover.

– Trist

Brooms Mats Brustad er en av dem som har kjørt forrige generasjon Focus RS, og fått et mildt sagt entusiastisk forhold til bilen.

Ifølge kilder hos Ford blir ikke denne bilen erstattet.

– Det er enkelt og greit en av mine favorittbiler i kompaktklassen. Med 350 hk, firehjulsdrift og manuell girkasse, leverer bilen en helt spesiell kjørefølelse og dynamikk. Lyden er også der den skal være, og assosiasjonene bærer fort til motorsport. Det er en skikkelig hard core bil, forteller Mats.

Han legger til:

– At det trolig ikke blir noen ny Focus RS er derfor veldig trist. Dette er en bil mange har et forhold til. Dessuten har forventningene til en ny generasjon vært skyhøye, mye basert på dagens Focus ST – som er en råtass i seg selv. Det er lov å håpe på endringer, men det ser dessverre ikke så veldig lyst ut, avslutter Mats.

Under panseret på utgående Focus RS sitter en 2,3-liters turbomotor. Den leverer 350 hk og 470 Nm. 0-100 km/t tar 4,7 sekunder.

Landesorg da den forsvant fra Norge – men bilen lever faktisk videre

Evald er en av få taxisjåfører i verden som kjører Ford Focus RS som taxi! Les mer om det her.

Slik ble Evalds RS-taxi kjent over hele verden: