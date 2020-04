Det skriver Journalisten , som har sett klagen i sin helhet. Real Sociedad-profilen Ødegaard har gitt sitt samtykke til at faren sender klage på vegne av dem begge.

«VG har nå krysset grensen for hva vi kan akseptere – og for mange ganger», skriver Ødegaard i sin klage til PFU.

Artiklene han reagerer på, dreier seg om forhold rundt sønnens overgang til Real Madrid i 2015 og Hans Erik Ødegaards egen avtale med den spanske storklubben.

VG-sakene er blitt til som følge av de såkalte Football Leaks-dokumentene. Blant annet har avisen fortalt at Hans Erik Ødegaard fikk en éngangsutbetaling på 3 millioner euro for å signere kontrakt som assistenttrener for Real Madrids 11-årslag.

Den summen tilsvarer 34 millioner kroner etter dagens kurs.

Hans Erik Ødegaard mener VG har publisert flere faktafeil i artiklene, og at de har brutt Vær varsom-plakaten på flere punkter. I alt klager han inn seks artikler til PFU. Han skriver blant annet at VG indikerer at han har brutt lovverket og unndratt seg, ifølge Journalisten.

– VG står fullt og helt bak de publiserte artiklene. Vi skal svare på alle klagepunkter. Det gjør vi som alltid direkte til PFU, sier avisens sjefredaktør Gard Steiro til Journalisten.

Ødegaard-klagen kommer tidligst opp for PFU-behandling i juni.

(©NTB)