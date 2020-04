UNN opplyser fredag at alle de 40 er testet, og at testresultatene er negative.

De ansatte er likevel fremdeles i karantene, og vil bli testet igjen 22. april, opplyser sykehuset.

Situasjonen startet da en smittet pasienten ble innlagt på sykehuset i Narvik 30. mars på grunn av alvorlig sykdom. Deretter ble pasienten flyttet til UNN i Tromsø, og så tilbake til Narvik.

Under innleggelsen i Tromsø testet pasienten negativt for viruset. En uke senere, onsdag kveld, testet vedkommende positivt for covid-19.

Fungerende direktør ved UNN Marit Lind sier til TV 2 at det er gjort en vurdering på at smittesporing kun er aktuelt ved sykehuset i Narvik, ikke i Tromsø.



– Vi har sett mange andre eksempler på at selv om man har negative prøver, kan det likevel komme positive senere, sier Lind.



De ansatte som hadde vært i kontakt med pasienten ble da satt i karantene umiddelbart.