Komiker og programleder Siri Kristiansen (41) har denne våren vært én av 14 grønnkledde kjendiser under Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegårds kontroll ved Setnesmoen militærleir.

Kristiansen forteller at hun i løpet av opptakene til Kompani Lauritzen oppdaget en ny versjon av seg selv – en versjon hun likte svært godt og håpet å få se igjen.

– Var veldig lei meg

Når hun gjester fredagens Senkveld med Helene og Stian, sier Kristiansen at hun reagerte negativt på at Kompani Lauritzen tok slutt.

– Jeg var veldig lei meg etterpå, og er det ennå, for jeg fikk smaken på et liv som jeg vet at jeg ikke har muligheten til å gå inn i, sier komikeren.

Nå har hun imidlertid funnet en måte å komme i kontakt med sitt «millitære jeg» igjen.

– Det åpnet seg en dør som heter «Lottene». Det er Heimevernet for frivillige kvinner (og menn journ. anm.) som ikke har vært i militæret, sier komikeren entusiastisk.

Til høsten er hun invitert til Dombås i tre uker for å gjennomføre opptak.

100 prosent verneplikt

Kristiansen familie har også fått merke entusiasmen etter deltakelse i Kompani Lauritzen. 41-åringen forklarer at hun allerede – sju år før han blir myndig – har begynt å mase på sønnen om at han må inn i militæret.

– Jeg har allerede nå begynt å hjernevaske mine barn. Jeg vil at de skal i militæret, så jeg har sagt til sønnen min at dersom han ikke drar i militæret, så får han ikke kjæreste. Så det tror han nå, sier Kristiansen.

Hun har veldig tro på at mange av landets 18-åringer vil tjene på å gjennomføre førstegangstjenesten.

– Hjemme hos oss er det 100 prosent verneplikt. Jeg tror at de få barna som ikke trenger militæret har veldig gode foreldre, men dem er det ikke mange av, så jeg tror alle 18-åringer trenger å få en liten oppstramming fra samfunnet. Det tror jeg alle har godt av, sier hun.

Se Senkveld med Helene og Stian fredager klokken 22.15 på TV 2 og TV 2 Sumo.