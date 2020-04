1333 personer er bekreftet omkommet i Sverige, etter at de har fått påvist covid-19.

– Situasjonen er alvorlig, med stadig flere smittede og stadig flere døde, sier Löfven under en pressekonferanse fredag.

Han sier utviklingen er som ventet.

Bekymret for eldre

– Samtidig må vi klare å beskytte våre eldre og syke bedre. Det er stort sett disse som blir hardt rammet, sier han.

Han gjentar oppfordringen om at alle som jobber i helsetjenestene må holde seg hjemme om de kjenner antydning til symptomer.

Han understreker også viktigheten av å ikke besøke mennesker i risikogruppene.

– Vi må nå sammen jobbe for at smitten stopper opp, sier statsministeren.

Sosialminister Lena Hallengren sier det vil gjennomføres en rekke tilsyn ved svenske sykehjem den nærmeste tiden.

– Målet er ikke å lete etter feil, men å kunne forbedre tjenesten, sier Hallengren.

Det jobbes også med å øke testkapasiteten slik at flere personer med samfunnskritiske jobber kan testes.

– En myte

Sverige har fått kritikk fra flere eksperter, etter at de ikke har innført like strenge tiltak som for eksempel Norge.



Sveriges utenriksminister Anne Linde tok tidligere fredag til motmæle mot bildet som tegnes av Sverige som annerledesland i kampen mot koronavirus.

– Det er en myte at livet fortsetter som normalt i Sverige, sier Linde.

Hun holder fast på at svenske myndigheter har iverksatt tiltak som påvirker hele samfunnet, både i form av anbefalinger og i form av bestemmelser som er juridisk bindende.

– Mange holder seg hjemme og har sluttet å reise, mange bedrifter er i ferd med å kollapse. Arbeidesledigheten er ventet å øke dramatisk, sier hun.