Toppseriens generalsponsor med klar tale: – De kan regne med oss

Torsdag slapp FIFPRO en rapport som gjorde det klart at kvinnefotballen er helt avhengig av økonomisk støtte og bidrag for å komme seg gjennom koronakrisen, ellers kan det true kvinnefotballens eksistens slik vi kjenner den i dag.

Fredag bekrefter konsernsjef i OBOS, Daniel Siraj, overfor TV 2 at de har besluttet å opprettholde alle sponsorforpliktelser gjennom krisen.

– Vi kommer til å stå ved alle våre sponsorforpliktelser på idrettsiden.

Dette befatter blant andre Toppserien, OBOS-ligaen, Viking og KFUM.

– Jeg tror det er viktig å opprettholde støtten i disse tider. Samfunnet må gå rundt og idretten er avhengig av sponsorer for å kunne drive videre. Merkevarebygging er ikke den eneste grunnen for at vi har engasjert oss. Den profesjonaliserte idretten, enten om det er i Toppserien eller OBOS-ligaen er viktig for lokalsamfunnet og en inspirasjonsskilde for breddeidretten, sier Siraj til TV 2.

– Uten et godt organisert profesjonelt tilbud, så tror jeg mye av den lokale stoltheten av det dør. Det lokale engasjementet vi har sett etter at Trondheims-Ørn ble Rosenborg viser det fantastiske potensialet som er i kvinnefotballen.

Tidenes avtale for kvinnefotballen

Daglig leder i Toppfotball Kvinner legger ikke skjul på at økonomiske bidrag er viktige for tiden.

– Det er helt avgjørende at vi har så gode samarbeidspartnere, sier Jørgensen.

Hun medgir at koronakrisen rammer kvinnefotballen hardt.

– På mange måter rammer krisen oss ekstra hardt, for veldig mange av våre spillere er permitterte. Det er veldig mange som står på helt bar bakke fordi de ikke har tjent inn minimumsbeløpet. For de er det helt kritisk. Samtidig er det mange klubber som går glipp av store inntekter. Det har store konsekvenser for oss. Heldigvis er vi litt mindre sårbare sammenlignet med herrefotballen når det gjelder publikumsinntekter og mediasalg, men totaliteten er alvorlig, sier hun.

Det var før 2018-sesongen OBOS og Toppserien signerte avtalen som gjorde boligbyggelaget til ligaens generalsponsor. Avtalen strekker seg til 31.12.2022 og skal være verdt rundt 60 millioner kroner.

– Kvinnefotballen er ekstra sårbar

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen var ikke enig i FIFPROs rapport om at eksistensen til kvinnefotballen ville dø ut, men hun var klar på at det kunne få konsekvenser.

– Den økonomiske krisen kan imidlertid true profesjonaliteten og den positive oppgraderingen av kvinnefotballen som har vært de siste årene med tanke på de økonomiske investeringene som er gjort. Men kvinnefotballen er kommet for å bli.