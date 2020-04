Får skuddskade under Kompani Lauritzen-øvelse

– Hadde det vært ekte krig, ville det vært meg som gikk, sier komikeren.

I videoen øverst i saken kan du se skaden, samt ekslusivt materiale som ikke vises i programmet som skal sendes lørdag kveld.

Hemmelig oppdrag

I den kommende episoden skal kjendisrekruttene lære «close quarter battle».

Dette handler om strid innendørs eller i et tettbebygd område.

«Kompani Lauritzen»-øvelsen går ut på at kjendisene skal kjempe seg gjennom en sementfabrikk i Åndalsnes på et «hemmelig oppdrag» med paintball-gevær. Vaktene i denne bygningen er også utstyrt med paintball-våpen.

De ni gjenværende deltakerne blir delt inn i to lag, hvor rødt lag består av Siri Kristiansen, Henrik Thodesen, Lise Karlsnes, Wanda Mashadi og Øyvind «Vinni» Sauvik.

Blått lag blir dermed Raymond Kvisvik, Desta Marie Beeder, Marte Bratberg og Håvard Lilleheie.

BLOD OG MALING: Skuddet kom en av få plasser Lilleheie ikke hadde beskyttelse. Foto: TV 2

– Ofret seg for laget

Begge lagene gjør noen små taktiske feil. Rødt lag klarer ikke å lure vaktene og Lilleheie får et skudd i halsen. På dette tidspunktet er han ganske forsvarsløs, fordi våpenet hans ikke fungerer.

– Jeg tenker at et slikt oppdrag måtte ende med en «casualty of war». Det er bare en del av det, og denne gangen ble det meg, sier han humoristisk.

Lagkamerat Raymond Kvisvik er veldig stolt over TV-profilen. Han er spesielt imponert over hvordan Lillieheie taklet det å ikke ha våpen.

– Han ofret seg for laget. Det er veldig bra av Håvard. Han klarte seg bra. Da han mistet våpenet sitt ble han døråpner. Han fortjener den største medaljen!

Lilleheie takker for rosen, og forklarer at det var en ubehagelig situasjon.

– Du føler deg naken når du løper rundt i en labyrint-aktig greie, og ikke kan skyte tilbake. På en annen måte, så synes jeg det var litt ekkelt å skyte på folk. Jeg likte ikke det heller. Da jeg mistet våpenet, er det nok som Raymond sier, at jeg tok drittoppgavene.

Det vites ikke nøyaktig hva som skjedde med utstyret til Lilleheie, men hovedpersonen selv tror det var problemer med gassbeholderen til geværet.

SKADE: Lilleheie fikk hjelp av en helsearbeider. Hun sørget for å rense såret hans. Foto: TV 2

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier at kanalen er kjent med at det var en feil på dette våpenet. Han understreker at dette ikke skal ha påvirket utfallet av konkurransen.

– I oppdraget hvor Lilleheie pådro seg skaden hadde deltakerne beskyttelse rundt ansiktet, som er vanlig ved bruk av paintball. Han fikk et skudd som snek seg inn på kanten av «visiret» og fikk da denne skaden, sier han, og fortsetter: