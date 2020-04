Wenches langtidsstekte favoritt

Pulled pork eller pulled meat kan lages av ulike type kjøtt. Wenche bruker i denne oppskriften langstekt entrecôte.

Entrecôte kan byttes ut med benfri svinenakke, benfri lammestek, gjerne fra bog, eller store kyllinglår (de trenger ikke så lang tid som helt kjøttstykke, se tips).

Du får best resultat om du velger fettmarmorert kjøtt eller store kyllinglår fra frittgående kylling.

Pulled meat servert med coleslaw:

(Til 5-6 personer)

Oppskrift pulled meat:

Ca. 1 ½ kg entrecôte, benfri svinenakke, lammestek eller 3-4 store kyllinglår fra norske kyllinger

1 ts salt

1 ts brunt sukker

1 løk

1-2 fedd hvitløk

2 ss tomatpuré

1 ss tomatketchup (med mindre sukker)

½ -1 ts finhakket frisk chili eller ½ -1 ts chilipulver

1 ts malt spisskum

2-3 ss barbecuesaus med røyksmak og eventuelt chilisaus (har du ikke barbecuesaus, erstatt med ketchup og smak til med ekstra krydder, for eksempel røkt paprika

Olje

Fremgangsmåte:

Surr eventuelt kjøttet med bomullstråd slik at det får en jevn tykkelse. Rør sammen finhakket hvitløk, tomatpuré, tomatketchup, chili, spisskum og barbecuesaus/chilisaus. Pensle en ildfast form med olje. Eller bruk en leirgryte/rømertopf, må legges i bløt før bruk og trenger ikke pensles med olje, eller bruk en slow cooker. Prikk det rå kjøttet med en gaffel og legg i formen. Fordel løkblandingen rundt og over kjøttet i formen. Dekk med aluminiumsfolie eller lokk.

Sett i stekeovn 125 grader, stek i 6-7 timer, fyll eventuelt på litt væske, for eksempel vann, kraft eller alkoholfritt øl, slik at det ikke koker tørt i formen. Sjekk at kjøttet er nok stekt ved å stikke en gaffel i kjøttet og det kan trekkes lett fra hverandre. Ved servering, bruk kniv og gaffel og trekk kjøttet i strimler.

Tips:

Pulled/revet kyllinglår tar kortere tid, 3-4 timer. Samme fremgangsmåte og tilbehør som med svin eller lam.

Oppskrift coleslaw (kålsalat):