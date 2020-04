Jill (51) husker absolutt alt som har skjedd i livet

I e-posten beskrev hun samtidig hvordan hun opplever å konstant rekonstruere minner i hodet dersom hun for eksempel hører en dato bli nevnt. Da tenker hun automatisk på datoen og husker hva hun hadde på seg, hva hun gjorde, alt hun hørte og hvordan været var.

Vonde minner

Selv om det kan være fint å ha detaljerte minner når det handler om lykkelige hendelser fra barndommen eller da man opplevde sin første kjærlighet, er det desto verre når det kommer til detaljer rundt vonde minner.

Der andre med «vanlig» hukommelse raskere kan glemme, eller fortrenge vonde minner, vil mennesker med HSAM ha med seg de ubehagelige minnene ned til hver minste detalj.

Det er uten stans og fullstendig utmattende. Mange kaller det en gave, men jeg kaller det en byrde. Jeg spiller opp hele livet mitt i hodet hver dag, og det driver meg til vanvidd!!! Jill Price

Price kan for eksempel aldri glemme blikket til ektemannen Jim, da han fikk slag i 2005 og døde kort tid etter.

51-åringen mener også at bruker mye energi på å angre på valg hun har gjort i livet.

– Jeg tenker mye sånn: Hva ville ha skjedd, hvordan ville ting ha vært, hvordan ville i dag sett ut, sa Price til The Guardian.

Vanskelig å finne årsak

Kaja Nordengen er hjerneforsker, lege og har skrevet flere bøker om hjernen. Hun har god kjennskap til syndromet, men forteller at det er vanskelig å fastslå hvorfor eller hvordan fenomenet oppstår eller hvorfor enkelte får det.





– Det er absolutt beskrevet unike egenskaper og hjerner som skiller seg fra de fleste andre, men det er såpass få av dem og de er også såpass ulike at man ikke har detaljene på hvorfor «den» hjernen ble sånn, sier Nordengen til TV 2.

Hun peker på at Price i sitt tilfelle ellers er velfungerende og har et «normalt» liv, mens det i andre HSAM-tilfeller, vises i en form for autismeforstyllelse, som kalles å være savant.

– Det er også en utviklingsforstyrrelse i hjernen som gjør at man på mange steg fungerer dårlig, men den forstyrrelsen gjør at hjernen kan få helt unike egenskaper som man ikke ser hos andre. Et eksempel er en som hadde lest 14.000 bøker og husket alt ordrett. Han kunne lese to sider samtidig, en med hvert øye, men klarte ikke å kneppe sin egen skjorte, forteller hun.

– Viktig å være flink til å glemme

Professor Anders Martin Fjell, ved Psykologisk institutt i Oslo, omtaler også HSAM-fenomenet som svært uvanlig og forklarer samtidig at det er viktig i en velfungerende hjerne å faktisk kunne glemme store deler av det man opplever.

«Poenget med en velfungerende hukommelse er at den hjelper oss å lære av erfaring, slik at vi kan forutse hva som kommer til å skje i fremtiden best mulig, alt fra hvor det er best å finne mat, hvem vi kan stole på, hvordan vi kan finne frem fra ett sted til et annet osv.», skriver Fjell til TV 2 og utdyper:

Det er like viktig å være flink til å glemme det vi ikke trenger å huske. 99% av alt vi opplever havner i denne siste kategorien – vi trenger ikke å huske det, og derfor glemmer vi det. Anders Martin Fjell, Professor

«Alt dette er basert på at vi kan huske ting som har skjedd, men det er like viktig å være flink til å glemme det vi ikke trenger å huske. 99% av alt vi opplever havner i denne siste kategorien – vi trenger ikke å huske det, og derfor glemmer vi det. Hvis vi ikke hadde glemt, hadde mengden informasjon vi skulle holdt orden på blitt overveldende. I dette tilfellet er det åpenbart denne siste mekanismen som ikke fungerer som den skal – evnen til å glemme uvesentlig informasjon.»

Fjell forstår godt at Price kjenner på tilstanden som en stor plage, og skisserer samtidig en mulig årsak til at det kan ha blitt slik.

«Hvorvidt slike pasienter har bedre hukommelse generelt og bedre evne til å lære nye ting vet jeg ikke, men det virker som om den ekstremt detaljerte hukommelsen for uvesentlige hendelser skyldes stor fokus og opptatthet av personlige minner, og dermed mye repetisjon, som er en måte å passe på at minner ikke blir borte.»