Kronisk syke Anne (24) er strandet i USA uten medisiner hun trenger: – Jeg klarer ikke gå, stå eller kle på meg selv

Holm reiste til USA for å møte kjæresten sin 11. februar. Planen var at hun skulle reise hjem igjen 5. april.

Hun reiste dermed til USA to uker før det første bekreftede smittetilfellet i Norge.

– Ting utviklet seg ganske raskt med tanke på koronaviruset, og i midten av mars fikk jeg vite at flyet mitt var kansellert.

24-åringen har leddgikt og bechterevs. Dette er to kroniske sykdommer som påvirker leddene i kroppen, blant annet ved å skape betennelser. Også senene blir påvirket av bechterevs, noe som skaper smerter og stivhet i kroppen.

– Leddene mine hovner opp og er veldig vonde, og dette påvirkes veldig av den stressende situasjonen jeg er i. Jeg har vært hos legen to ganger her borte for å få kortison slik at hevelsene går ned, men jeg mangler fortsatt medisiner.

Frykter regningen

I Norge drar trønderen på sykehuset hver syvende uke for å få intravenøs medisin.

– Jeg trodde ikke jeg skulle være i USA så lenge, så nå er jeg flere uker på overtid med behandlingen. Jeg har betennelser i alle store ledd og ligger for det meste i sengen med store smerter. Kroppen min reagerer veldig dårlig på dette. Jeg klarer ikke gå, stå eller kle på meg selv. Jeg må ha hjelp til absolutt alt.

Når frykter hun varige mén om hun ikke snart får medisinene hun trenger.

– Hvis jeg ikke kommer meg til Norge snart, eller får medisinene jeg trenger, vil jeg være i veldig store smerter. Mine ledd kan bli ødelagt på grunn av betennelsene som ikke blir behandlet. Jeg er 24 år, og tanken på at leddene mine blir ødelagte og slitte før jeg er 40 år... Det er ganske skremmende å tenke på.

Reiseforsikringen fra Gjensidige dekket det første legebesøket hennes, men ifølge Holm fikk hun en nedslående beskjed etter det.

– De sa at de ikke kan dekke medisinsk behandling fordi jeg er kronisk syk fra før. Dette fikk jeg ikke vite før jeg allerede var her. Jeg ante fred og ingen fare, men så står jeg plutselig her og kan ikke få den hjelpen jeg trenger fordi jeg er syk. Jeg syns det er trist.

Holm fikk til slutt tak i noen tabletter, som hun betalte for fra egen lomme. Nå er hun redd for at hun må kjøpe den intravenøse medisinen også, som trolig er i en helt annen prisklasse.

– Jeg går på arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. Jeg har ikke mye penger, og derfor går det hardt utover min økonomi. Jeg må jo betale husleie og alle andre faste utgifter i Norge, samtidig som jeg er i USA og betaler for hverdagslige ting her også.