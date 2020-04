Krisepakken til idretten er ubrukelig for enkelte – fotballeder mener å ha løsningen

– Så du er trygg på at Sotra blir ivaretatt?

– Ja, etter denne reportasjen er jeg i alle fall det, sier hun.

Mener Grasrotandelen kan være løsningen

Problemet er at slike ting kan ta tid. Det er tid mange klubber ikke har, ifølge daglig leder Daniel Strand i Skeid.

– Idretten trenger hjelp. Og den trenger hjelp nå, sier han.

I likhet med Dan Helge Christensen i Sotra Sportsklubb mener han krisepakken hittil har slått svært negativt ut for enkelte.

Han mener at en mer rettferdig modell allerede finnes.

– Norsk Tipping har et interessant verktøy. Grasrotandelen sørger for at sju prosent av innsatsen går direkte til klubben. Der har man allerede på plass en fordelingsnøkkel. Infrastrukturen er på plass. Det er lett å betale ut midler til klubbene, sier han.

Han mener en dobling av utbetalingen fra andelen – fra sju til 14 prosent – kunne bidratt til å berge klubbene, i alle fall kortsiktig.

Premisset hans er at staten – som eier Norsk Tipping – går inn med ekstra kapital slik at ingen rammes av at Grasrotandelen økes.

Poenget hans er at en slik fordelingsnøkkel vil gi en langt mer rettferdig fordeling ut til klubbene enn at Kulturdepartementet skal vurdere hvor behovene er størst.

– Grasrotandelen gjenspegler i stor grad hvor stor klubbene er og hvilke behov klubben har. Dette er en enkel modell som vil være ganske rettferdig og fungere bra, sier Daniel Strand.

Frykter ny inntektssvikt

Da Grasrotandelen ble økt fra fem til sju prosent var det etter en lang politisk prosess. Strand tror situasjonen er så ekstraordinær at det vil være mulig å komme opp med en rask løsning dersom viljen er stor nok.

I Skeid har Korona-krisen allerede rammet hardt. Dessuten frykter han at det at idrettsverden er stengt ned skal bidra til at Grasrotandelen synker drastisk månedene framover.

Fra januar til april i fjor fikk Skeid utbetalt 311.000 kroner. Hittil i år, to uker før den samme terminen er ferdig, har Skeid opparbeidet seg 235.000 kroner.

– Det er 76.000 kroner i forskjell, og det er kun to uker igjen av terminen. Det er kanskje ikke en drastisk svikt, men husk at hele januar, februar og mesteparten av mars gikk ordinært. Den store svikten vil komme i neste periode, frykter Daniel Strand.

Derfor lanserer han ønsket om å øke Grasrotandelen nå – eller at man for eksempel fikk utbetalt tilsvarende beløp som i fjor.

Han understreker at det ikke handler om spillpolitikk for hans del. Men at faktumet er at klubbene vil sitte igjen med mindre penger enn i en normal hverdag.

– Grasrotandelen er en av de største inntektskildene vi har. Det er klart at det betyr mye for oss om den blir drastisk mindre enn den har vært, sier Daniel Strand.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Roar Jødahl i Norsk Tipping er det for tidlig å slå fast hvor mye klubbene vil miste i Grasrotandelen framover.

– Før årets første utbetaling (fire måneder om gangen, journ. anm.) ser det bra ut. Jeg vet ikke helt hvordan det ender, men det kryper opp mot der vi var i fjor. Så totalsummen er god, men samtidig kan dette slå negativt ut for enkelte. Vi vet at 80-90 prosent av inntektene fra oddsen er borte i Corona-perioden. Det betyr at klubber og foreninger som har mange odds-spillere vil komme negativt ut av dette, mens klubber og foreninger som har overvekt av de tradisjonelle lotterspillerne ikke vil merke så mye, sier han.

Han overlater til Kulturdepartementet å uttale seg om Skeid-lederens forslag om å øke Grasrotandelen. Kulturminister Abid Q. Raja har vært klar på at departementet ser etter løsninger for å hjelpe flest mulig best mulig.