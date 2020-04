Love Island-Thammy har fått påvist korona: – Intens smerte

Love Island-deltaker Thammy Dias (29) har fått påvist koronasmitte.

I et blogginnlegg skriver hun at hun fikk vite om den positive testen torsdag.

– Legen ringte meg i går kveld, og da jeg hørte at testen var positiv, fikk jeg rett og slett sjokk, forteller Dias på telefon da TV 2 ringer.

– Jeg ble veldig redd, siden jeg har slitt med astma siden barndommen og jeg har angst. Jeg har vært redd for at dersom jeg får et panikkanfall eller astmaanfall samtidig som koronaviruset, så kommer jeg til å slite med pusten. Det var ekkelt å få vite at jeg har viruset, sier hun videre.

– Intens smerte

Realitydeltakeren har følt seg dårlig i omtrent seks uker, og hun fikk først påvist bihulebetennelse.

For to uker siden ble formen verre, og hun fikk feber, smerter i kroppen, tung pust, hodepine og kvalme.

Da hun ringte koronatelefonen ble hun henvist til en klinikk i Oslo. Under første legebesøk ble hun ikke testet, men da hun kom tilbake denne uken og fortsatt følte seg dårlig, fikk hun tatt en koronatest.

Dias beskriver det som at hun føler seg svak og utmattet.

– Nå har smertene i kroppen gått vekk, og halsen min er litt bedre. Det som jeg blir mest plaget av, er en intens smerte i hodet. Det er hodepinen jeg er mest bekymret for. Nå går jeg på masse smertestillende og nesespray, sier hun.

Vet ikke hvor hun har blitt smittet

29-åringen har ingen underliggende sykdommer, bortsett fra astma.

– Legen mente at kroppen min generelt sett var frisk, men jeg har dårlig immunforsvar, etter at jeg hadde kyssesyken for mange år siden. Jeg ble også smittet av svineinfluensa. Derfor blir jeg ganske redd når det kommer slike virus, sier hun.

Det har nå gått omtrent syv uker siden Dias kom hjem fra innspillingen av realityserien Love Island i Argentina. Der fant hun kjærligheten med Nathan «Nate» Kahungu (24), og paret har nå blitt samboere i hennes leilighet i Oslo.

SAMBOERE: Her er Nate og Thammy fotografert like etter at de kom hjem til Norge, i slutten av februar. Foto: Marit Grøtte / TV 2

Hun forteller at hun har vært forsiktig med tanke på smittefare siden hun kom tilbake til Norge, og at hun har holdt seg inne de siste tre ukene.

– Jeg aner ikke hvor jeg har blitt smittet. Jeg har ikke tatt kollektivtransport siden jeg kom hjem fra Argentina, og de tre siste ukene har jeg ikke truffet andre folk enn Nate og de jeg støter på på butikken. Så jeg kan ha blitt smittet der eller på vei til butikken, sier hun.

I isolasjon og karantene

Samboeren Nate føler seg ikke dårlig, men nå er han plassert i karantene på grunn av at hun har fått påvist viruset.