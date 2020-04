Amanda (35) er forelsket i ei lysekrone – vil ha slutt på mobbing og hets

Leeds-kvinnen gikk i fjor viralt etter at hun stod frem og fortalte om forholdet til den 92 år gamle lysekrona hun har gitt navnet «Lumiere».

Liberty føler seg latterliggjort og mobbet av den britiske The Sun-journalisten Jane Moore.

Tidligere i år klaget hun The Sun for det britiske svaret på Pressens faglige utvalg (PFU), Independent Press Standards Organisation (IPSO).

Les hele klagen her.

I journalist Moores kommentar, som er en oppsummering av bisarre hendelser i 2019, kårer hun Amanda Liberty til vinneren av prisen «Dagenham Award (Two Stops Past Barking)».

I kommentaren skriver Moore følgende uoversettelige avsnitt om Liberty:

«Winner: Amanda Liberty, from Leeds, who, thanks to being an “objectum sexual” (nope, me neither) married a chandelier-style light fitting. Dim & Dimmer?».

Mener forelskelsen er en legning

Liberty mener ifølge The Guardian at Moores kommentar bryter IPSOs forskriften om at redaktørstyrte medier skal unngå fordomsfulle og/eller nedsettende referanser til en persons seksualitet.

Liberty identifiserer seg som «gjenstandseksuell» og mener at dette er en legning.

ELSKER LYSESTAKER OG FRIHETSGUDINNEN: Slik ser Amanda Libertys stue ut. Foto: Caters News Service

Kjøpte kjæresten på eBay

I fjor sommer fortalte hun britiske medier at hun er i et åpent forhold med lysestaken «Lumiere», som hun kjøpte på eBay.

Hun sa at hun har et godt øye til de 35 andre lysarmaturene hun har i stua hjemme i Leeds, men at det kun er «Lumiere» som blir polert hver eneste kveld.

I klagen skriver hun at The Sun i artikkelen feilaktig hevdet at hun var gift med lysekronen, når hun i virkeligheten «kun» er i et forhold med den.

Slår tilbake mot kritikken

I sitt tilsvar sier The Sun at de ikke tviler på at Liberty virkelig er tiltrukket av lysekroner, men at de mener at forskriften om å unngå å diskriminere en persons seksualitet ikke gjelder i dette tilfellet.

De viser til at forskriften kun gjelder personer som er tiltrukket av samme kjønn, det motsatte kjønn, eller begge deler.

Siden Liberty ikke formelt kan gifte seg med lysekrona, mener The Sun at de ikke har diskriminert hennes legning.

Forelsket seg i Frihetsgudinnen

Avisa viser også til at Liberty flere ganger har uttalt seg i mediene om sin forkjærlighet for lysekroner og andre objekter.

De påpeker at Amanda endret etternavnet sitt etter å ha forelsket seg i Frihetsgudinnen i New York, «Statue of Liberty».