Korona-krisen har rammet verdens bilindustri hardt. Salget av nye biler har stupt i de fleste markeder.

Samtidig har svært mange fabrikker måttet stenge. Her ligger det to årsaker bak: Både hensynet til de ansatte, og at mange produsenter har fått problemer med å få levert deler fra underleverandørene sine. Og uten nødvendige deler får man heller ikke bygd biler.

Dermed har mange fabrikker stått helt stille de siste ukene. Men nå er det lyspunkter. I Kina er mye tilbake til normalen, og neste uke åpner flere europeiske fabrikker igjen.

Blant dem er Volkswagen, Skoda, Mercedes og Toyota. Også den bilfabrikken som ligger nærmest oss i Norge skal i gang fra mandag.

Omfattende rengjøring

Da gjenopptar nemlig Volvo Cars produksjonen ved sin fabrikk på Torslanda utenfor Gøteborg. Både fabrikken og kontorene her har vært midlertidig stengt som følge av koronapandemien.

Produksjonsvolumet og kapasiteten ved Torslanda vil nå bli tilpasset til å møte etterspørselen i markedet, samt for å kunne levere i henhold til eksisterende ordrebøker, opplyser Volvo.

Før medarbeiderne kommer tilbake på jobb, har alle fasilitetene gjennomgått omfattende rengjøring, samtidig som det er innført nye og strengere retningslinjer og rutiner for hygiene og renhold. Medarbeiderne kan, dersom de selv ønsker det, måle hva slags temperatur og oksygenmetning de har i kroppen, før de går inn på kontorene.

Det er fortatt mye manuelt arbeid ved en bilfabrikk, mye av det gjøres også av flere i samarbeid. Dermed kan det være vanskelig å minimere faren for smitte.

Endringer på kontorene

Hver eneste arbeidsstasjon ved fabrikken på Torslanda er gjennomgått. Her har man sett på hvilke helse- og sikkerhetsmessige tiltak som må innføres for å sikre en trygg gjenåpning. Der det ikke har vært praktisk mulig å ha en tilfredsstillende distanse mellom medarbeiderne, har andre beskyttende tiltak blitt innført.

Ved kontorene har det blitt gjort tilpasninger slik at det vil være mulig å ha tilfredsstillende avstand mellom medarbeiderne ved alle møterom, kontorplasser og kantiner. Eksempelvis har plasseringen av kontorpulter blitt endret og det er satt begrensninger på hvor mange mennesker som får lov til å være i et møterom eller i en kantine samtidig.

Kompakt-SUVen XC40 i ladbar utgave er foreløpig siste nye modell ut fra Volvo. Snart kommer den også som elbil.

Åpner også i Belgia

– Vi har et ansvar overfor våre medarbeidere og leverandører om å gjenoppta driften nå når situasjonen tillater det. Det beste vi kan gjøre for å hjelpe samfunnet er å finne trygge måter å restarte selskapet på, som samtidig ivaretar folks helse og deres arbeidsplasser, sier Volvo-sjef Håkan Samuelsson, i en pressemelding.

Volvos fabrikk i belgiske Gent gjenåpner mandag 20. april, men med begrenset produksjonskapasitet. Volvo planlegger foreløpig å gjenåpne fabrikken i amerikanske Charleston 11. mai.

