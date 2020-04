Familien bor 17 000 kilometer unna: – Det er en skremmende tanke

– Får deg til å elske sporten enda mer

Etter to uker i karantene begynte veggene i leiligheten virkelig å krype innover, men heldigvis har fotballbanene nå åpnet og lagvenninne kan trene sammen i små grupper.

Det hjelper på motivasjonen, selv om ingen vet om hun får debutere i Toppserien i 2020.

– Uvissheten er det vanskeligste. Idrettsutøvere er vant til en tett timeplan, og å vite akkurat hva vi skal nesten hver dag hele året. Men jeg liker å tro at jeg er en person som klarer å se det positive i enhver situasjon, og jeg prøver å tenke at alle plutselig kan trene sammen eller spille kamper. Det er motivasjon for meg for å bare fortsette å jobbe. Selv om ingen egentlig vet noe akkurat nå, mener Vålerenga-spilleren.

Hun tror flere idrettsutøvere kan komme ut av denne situasjonen med en større takknemlighet, og større motivasjon videre i karriéren.

– Det må gjerne en skade, eller en bisarr situasjon som dette, til for at man verdsetter sporten og får deg til å elske den enda mer. Det finnes ingen bedre følelse, avslutter hun.