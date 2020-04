– Appen er akkurat like sikker som andre tjenester

For selskapet Simula, som har laget den mye omtalte appen Smittestopp, har det vært et hektisk døgn. Torsdag oppfordret regjeringen alle nordmenn til å laste ned appen.

– «Wow» var første tanke. Her legger virkelig regjeringen trøkk til. Det var en veldig bra promotering. Det andre var inntrykket var «oi, her var det mye interesse blant folk», sier Kyrre Lekve, visedirektør i Simula.

Lanseringen av appen gikk ikke smertefritt. Flere hadde problemer med å registrere seg, og flere eksperter var skeptiske til personvernet.

– Vi hadde et kapasitetsproblem i starten. Vi skjønner at folk ble frustrerte og sure, men det var ikke antallet i seg selv. Problemet lå i kapasiteten på autentiseringen, sier Lekve.

Datene blir lagret på servere i Irland

Appen bruker en skytjeneste som er levert av Microsoft. Det gjør at datene blir lagret i Irland.

– De fysiske serverne hvor dataene til appen, ligger i Irland. Det er i tråd med norsk lovverk og krav. Irland har et lovverk som er i tråd med det norske, og dersom noen andre makter vil få tak i dataene, som for eksempel USA, må de gå rettslig gjennom EU, forklarer visedirektøren.

– Det har kommet en del kritikk på at dataene ikke er sikret?

– Den er akkurat like sikker som andre tjenester. Pasientjournalene i helsetjenesten er lagret på samme måte. Dataene er beskyttet gjennom kryptering i Microsoft sin sky-tjeneste, opplyser Lekve.

– Til syvende og sist blir det et tillitsspørsmål. De fleste skjønner at vi er i en unntakstilstand, og at de aller fleste av oss stoler på myndighetene, sier Lekve.

Fikk millioner for å lage appen

Etter at smitten brøt ut i Norge, startet firmaet på egen risiko og regning med å designe appen.

– Etter at det ble kjent at regjeringen ville bruke teknologi for å spore smitte, meldte vi oss. Da Stortinget bevilget midler til digital smittearbeid fikk vi tre millioner kroner til å utvikle appen. Det dekker rundt halvparten av hva vi brukte, forklarer visedirektøren.

Lekve opplyser til TV 2 at ved utgangen av året vil de få i overkant av ti millioner til å dekke driftkostnader. Dette kommer i tillegg til de tre millionene de fikk for å utvikle appen.

Ekspert: Ikke i tråd med personvernet

Advokat og personvernekspert, Jon Wessel-Aas, sa til TV 2 torsdag at han er er kritisk til at appen vil lagre informasjonen om brukerene sentralt.