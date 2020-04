– Et par meter ned her pleier vi å kose oss med kjøtt og fisk, men det har vi ikke gjort på snart et halv år, sier Trond Olav Olsen, mens han graver frem pipa på grillstua si.

Mens folk sørpå koser seg i vårsola, har Olsen mer enn nok med å grave seg frem i snøen.

Han driver et opplevelsessenter i Langfjorden åtte mil nord for Alta, og de siste 21 årene har han aldri opplevd så mye snø som nå.

– Det har vært storm to ganger i uka i snitt, og resten har det vært stiv kuling. Og snø har vi iallfall hatt nok av. Vi har fått kjenne på hvordan det er å måke, sier han til TV 2.

– Det har vært en tøff vinter i år, så vi håper den snart er ferdig, fortsetter han.

Knuste rekorder

Mange plasser i Nord-Norge er gamle snørekorder knust denne vinteren. De siste ukene har det kommet nytt påfyll av snø i nord. Samtidig har Sør-Norge fått nyte vårstemning med høytrykk og solstråler den siste tiden.

Værentusiast Johan Hansen måler nedbørsmengdene hver eneste dag, og fører det opp i sin værdagbok.

– Fra januar og til i dag er det seks meter og 65 centimeter, sier han.

Men det har faktisk vært verre.

– Tilbake i 1953/1954 kan det nok ha vært verre, sier han.

Begynte å røyke i protest

I påsken begynte Trond Olav å røyke i protest. Når det er flere meter med snø langt over ørene, kommer tvangstankene om å flytte sørover.

– I januar begynte man f*aen å snakke om å flytte sørover, og vi var sure og lei. Da hadde man lyst til å flytte en annen plass, og det hadde ikke stoppet i Oslo, det kan jeg love, sier han.

Men det går mot vår i nord, og lastebilen er klar til bruk – om noen måneder.

– Vi som bor nordpå vet at dersom vi får en uke med fint vær, så er alt glemt, sier Olsen.