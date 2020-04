Nå har spioner verden rundt fullt fokus på disse tre spørsmålene

Den kinesiske byen Wuhan oppjusterte fredag tallet på koronadødsfall med 50 prosent.

Byen, der viruset først ble påvist, har revidert tallet på døde og øker det med 1.290 til 3.869, opplyser lokale myndigheter ifølge NTB.

Årsaken er sene innrapporteringer fra medisinske institusjoner og at personer med koronasmitte døde hjemme fordi sykehusene var overfylte i den første fasen av utbruddet, ifølge en uttalelse.

Myndighetene oppjusterer også tallet på smittede, med 325 til 50.333 tilfeller i Wuhan.

Oppjusteringen kommer samtidig som det er blitt stilt spørsmål ved nøyaktigheten i Kinas rapporterte tall.

Kina-eksperten Øystein Tunsjø, som er professor ved Institutt for forsvarsstudier, mener at man ikke bør stole på de offisielle tallene som Kina kommer med.

– Vi kan ikke stole på offisielle tall. Det er stor usikkerhet. Det rapporteres om kinesere med symptomer som ikke testes fordi man ikke ønsker å få påvist nye tilfeller, har Tunsjø tidligere sagt til TV 2.

Diplomater slo alarm

For to år siden slo amerikanske diplomater alarm etter flere besøk på laboratoriene i Wuhan, der koronavirus i flaggermus ble studert. Sikkerheten på laboratoriet var for dårlig og kunne utløse en SARS-lignende pandemi, skriver Washington Post.

Mark Milley, som leder USAs militære sjefsnemnd, sier ifølge NBC News at amerikansk etterretning foretar grundige undersøker for å komme til bunns i om koronaviruset kan stamme fra laboratoriene.

Etterretningskilder sier til TV-kanalen at en av teoriene er at en ansatt kan ha blitt smittet ved et uhell, og deretter brakt viruset ut derfra.

– Det er en mulighet, men ikke den mest sannsynlige muligheten, sier en etterretningskilde til NBC News.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole. Foto: Christian Bugge Hjort

UD-talsmannen Zhao Lijian sier at Kina bestrider disse opplysningene, og hevdet torsdag at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å påstå noe slikt.

– En geopolitisk konflikt

– Det har både i Storbritannia og USA vært reist stor tvil om tallene stemmer. Fredagens tall fra Wuhan vil neppe stagge tvilen, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, som er hovedlærer for strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole.

Han sier at koronapandemien har blitt en del av en geopolitisk konflikt.

– Kinas håndtering av pandemien er i dag det viktigste strategiske spørsmålet for etterretningstjenester i hele verden. Det er et spørsmål om skyld og stormakters rolle, men også om vi kan stole på informasjon som betyr liv og død for millioner av mennesker, sier Karlsen til TV 2.