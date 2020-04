Totalt har nå to personer smittet av koronavirus mistet livet i Lillehammer kommune.

Det opplyser Lillehammer kommune i en pressemelding.

Det kommer ikke fram hvor gammel personen som døde var, eller hvor vedkommende døde.

Også 8. april døde en person innlagt på Lillehammer helsehus.

Totalt er 35 personer i kommunen bekreftet smittet.

Fredag opplyser også Lovisenberg Diakonale sykehus at de hadde to dødsfall relatert til koronaviruset like før påske. Det melder VG.

På landsbasis er 155 personer nå rapportert døde etter å ha fått påvist viruset.