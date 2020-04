Koronaviruset har tvunget klubber til å tenke nytt når det kommer til trening og tilstedeværelse overfor spillerne.

Ole Gunnar Solskjær skulle nok helst vært på treningsfeltet og jobbet med spillerne. Men den siste tiden har en av hans viktigste oppgaver skjedd fra kjøkkenbordet.

Manchester Uniteds håper at deres siste grep vil sørge for at akademispillerne ikke blir isolerte og demotiverte.

United-sjefen tilbrakte nemlig en times tid i en videokonferanse med over 200 akademispillere, uken før gjorde Michael Carrick det samme, og neste mann ut er Marcus Rashford.

– Vi ba guttene om å finne noen gode spørsmål som de kunne stille manageren. Den yngste var åtte år, mens den eldste var 16. Jeg valgte noen av de beste spørsmålene og da det var spillernes tur ville de dukke opp på skjermen, og kunne dermed stille spørsmålet direkte til Solskjær, sier Uniteds akademileder Nick Cox til Daily Mail.

Viktigheten av å holde kontakten

Han forteller videre at spørsmålene ikke kun handlet om fotball. Blant annet måtte Solskjær svare på hvordan det var å komme fra en familie som var brytere.

Cox sier overfor avisen at fotball ikke er den største bekymringen akkurat nå. Ettersom de etter all sannsynlighet kan hente seg inn i utviklingen senere.

– Det viktigste er hvordan vi holder kontakten med våre unge spillere. Vi har gutter som ikke har ideelle forhold hjemme. Noen av dem bor i trange rom, med foreldre som sliter økonomisk. Vi har fantastiske ansatte som ringer guttene og foreldrene for en oppsummering. Dette er tillit vi har bygget opp over år, vi kan ikke bare plutselig dukke opp i noen liv, men vi gjør alt vi kan, sier Cox.

Også FA har tatt grep. I forrige uke lanserte de en YouTube-kanal som tilbyr spillere, trenere og dommere innhold, råd og seminarer fra England-sjef Gareth Southgate andre rundt landslaget.

– De store profesjonelle klubbene gjør en god jobb. De må se på annerledes metoder for å tilpasse seg. Men ikke alle små grasrotklubber kan gjøre det. Derfor prøver vi å legge ideer der ute som hjelper folk til å fortsette å lære og tenke nytt, sier FAs toppleder i utdanningsrealsjoner, Les Howie.