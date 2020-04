– Dette er en fiendtlig politikk

– Myndighetene i det første fengslet jeg satt i, bestemte seg for å sende meg til et annet fengsel. Før man bytter fengsel må man gjennom en helsekontroll. Da resultatet kom, ble det klart at jeg hadde testet positivt på covid-19, sier Özaydın.

Etter den positive testen ble hun løslatt og satt i hjemmefengsel. Den kurdiske ordføreren forteller hvordan det var å sitte i fengsel.

– Jeg satt fengslet på et rom sammen med 15 kvinner fra 19 til 65 år. På dette rommet kan maks 5-6 personer leve ordentlig. I tillegg hadde vi verken nok mat eller vann. Maten vi fikk levert var kun nok til å mette 8-9 personer, sier hun.

Özaydin forteller at det nesten var umulig å beskytte seg mot koronaviruset i det overfylte fengselet. Ifølge henne er det største problemet er varmt vann.

– Vi hadde bare varmt vann i én time i døgnet. Vi kunne ikke dusje. Om vinteren dusjet jeg i kaldt vann flere ganger, sier hun.

Ayse Bugra, kona til Osman Kavala, forlater en restaurant etter å ha fått vite at påtalemyndigheten i Istanbul hadde bedt om at Kavala ble arrestert på nytt noen timer etter at han ble løslatt. Foto: Murad Sezer

Det sitter cirka 50.000 politiske fanger i tyrkiske fengsler. En av de mest kjente er Osman Kavala.

Han er en profilert forretningsmann og menneskerettsaktivist.

Han har tiltalt for terror og for å ha finansiert i Gezi- protestene i 2013, og har sittet i fengsel i to og halv år.

Kavala er en av dem som ikke blir løslatt nå. Ayse Bugra, Osman Kavalas kone, sier til TV 2 at den nye koronaloven var en stor skuffelse.

Hun er selv akademiker og sier Tyrkia bryter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ved å holde ektemannen fengslet. Hun sier at Kavala allerede burde ha blitt løslatt.

– På grunn av koronaviruset er det en stor risiko forbundet med det å være i de overfylte fengslene. Og nå har det kommet en ny lov som innebærer at mannen min ikke kan løslates. Jeg bekymrer meg mye. Jeg er også veldig overrasket over loven, sier hun.

– Uforklarlig

Kjersti Løken Stavrum leder norsk PEN, Foto: Håkon Mosvold Larsen

Den norske delen av PEN International følger rettssakene mot journalister og forfattere som er fengslet i Tyrkia. Lederen av Norsk PEN, Kjersti Løken Stavrum, sier til TV 2 at den nye loven er uforklarlig, opprørende og trist.

Stavrum legger til at kvaliteten på mat og vann er et stort problem for fangene.

– Personlig hygiene er også vanskelig å overholde, de må selv skaffe såpe. Vi i Norsk PEN har i flere uker presset på sammen med andre frivillige organisasjoner for at også journalister og forfattere skulle slippes fri. Så langt har vi ikke blitt hørt på dette, sier hun.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.