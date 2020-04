Det opplyser operasjonsleder Irene Ragnhildstveit til NTB ved Sørvest politidistrikt til NTB klokka 4 natt til fredag.

– Vi ble varslet av en mann som hevder at han er blitt truet med en øks, men det er ingen fysisk skade skjedd når vi kommer fram. Det hele fant sted på en adresse i sentrum, og der har vi pågrepet to menn i 20-årene. Hva som egentlig har foregått og bakgrunnen for dette, må etterforskningen videre vise, sier Ragnhildstveit.

