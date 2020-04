Til CNN opplyser advokaten til Michael Cohen at hans klient slipper ut av fengsel tidlig, som følge av koronaviruspandemien.

Cohen sa seg i 2018 skyldig i blant blant annet skatte- og finanslovbrudd, inkludert brudd på loven om valgkampfinansiering, og soner nå en dom på tre år.

Da Cohen sa seg skydlig, uttalte han overfor dommeren at han hadde utført lovbrudd i form av ulovlige betalinger på ordre fra Trump.

Ifølge CNN er det brutt ut smitte ved fengselet han soner ved i Otisville i New York, der 14 innsatte og syv ansatte har fått påvist smitte.

Etter planen skulle Cohen ha sluppet fri i slutten av 2021.

Ifølge nyhetskanalen vil Cohen få sone resten av straffen sin fra hjemmet, men først må han gjennomgå en 14-dagers karantene i en fengselsleir.

Nyheten om at Cohen slipper fri kommer i etterkant av kritikk mot det amerikanske fengselsvesenets håndtering av virusutbruddet. The Bureau of Prisons har den siste tiden sluppet fri flere innsatte som soner dommer som ikke er voldsrelaterte, samt dem som er i risikogruppen.

Så langt har 473 innsatte og 279 ansatte fått påvist smitte i USA, skriver CNN. Så langt er 18 innsatte døde.