Trump: – De kan åpne allerede i morgen

– Vår tiltaksgruppe vil se på alle sektorer i økonomien for å få en forståelse av hvordan covid-19-viruset har påvirket folket i Montana, for så å vurdere deres unike behov i hver enkelt region, slik at vi kan åpne økonomien på et vis som gjør at det fungerer i lengden, skriver guvernøren.

Vil åpne Ohio

Ifølge The Washington Post ønsker delstaten Ohio å få start på økonomien igjen innen 1. mai.

– Vi må få økonomien i Ohio i gang igjen. Vi må få folk tilbake i arbeid, uttalte guvernør Mike DeWine torsdag.

– Vi ønsker å starte med dette 1. mai, men vi har ganske mye arbeid foran oss om vi skal få det til, sier guvernøren videre.

Ifølge DeWine vil feilsteg kunne lede til katastrofale følger, og opplyser at delstaten vil stille strenge krav til bedrifter som vil sette i gang igjen. Blant kravene er maskebruk, strenge hygienerutiner, samt at folk fortsatt må holde god avstand til hverandre.

Delstaten har ifølge The Washington Post meldt om over 8.400 tilfeller, og 87 av 88 fylker i delstaten er rammet.

Snakket om New Yorks plan

Delstaten New York har vært kraftig rammet av koronaviruset, og har over lengre tid vært ansett som episenteret av koronakrisen. Delstatens guvernør Andrew Cuomo har besluttet å forlenge det han kaller «NY Pause» frem til 15. mai. Alle innbyggere i delstaten er fortsatt påkrevd å bruke maske i situasjoner der en har mindre distanse enn rundt 180 centimeter mellom hverandre.

Men også Cuomo har begynt å skissere hvordan delstaten gradvis kan slippe opp tiltakene.

«Bedrifter som er ansett som mer viktige, og som har lav smitterisiko på arbeidsplassen og for kunder, vil bli prioritert, etterfulgt av bedrifter som er prioritert som mindre viktige, eller som har større smittefare. Når smitten synker, vil graden av gjenåpninger øker» heter det i hans slagplan, ifølge The Washington Post.



– Ny normal

Anthony Fauci, som er en av Trumps smitteverneksperter, fortalte torsdag at befolkningen må være forberedt på at det fortsatt vil være en form for tiltak i lang tid fremover.

– Uansett hvilken fase du er i, så er det visse fundamentale ting vi har gjort som gjør at det ikke er som september eller oktober i fjor. Du kan kalle det den nye normalen, kall det hva du vil, men selv om du er i fase én, to eller tre, så er det ikke «game over». Det kommer til å være en måte vi beskytter oss på, sier han.

Samtidig forteller Fauci at han mener det er viktig å fortsette tiltak for å hindre smitte frem til en vaksine er utviklet.

Også New York-guvernør Cuomo tror delstatens befolkning må bli vandt til en ny hverdag, med temperatursjekker, maskebruk og hansker, og sammenligner situasjonen med tiltakene som ble iverksatt etter terrorangrepene 11. september 2001, i et nytt intervju hos Fox News.



Han drar frem at det før terrorangrepet var en helt uforståelig tanke at man skulle ta av seg skoene i sikkerhetskontrollen på flyplassen.



– 9/11 endret måten vi tenkte på. Og dette kommer til å endre måten vi tenker på, sier guvernøren.

Snakket om dødstall

Under pressekonferansen torsdag hevdet Trump at antallet døde som følge av koronakrisen ligger an til å havne et god stykker under prognosene på 100.000.

– Vi hadde hatt 2,2 millioner om vi ikke hadde gjort noe. Vi vil få mye lavere tall enn de laveste prognosene tilsier. Men det er fortsatt mange. Én er for mye, men det er fortsatt mye lavere under tallet 100.000, som var modellens prognose, sier Trump.