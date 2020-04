Trump har tidligere sagt at han vil gjenåpne USA allerede 1. mai. Nå skal han presentere nye retningslinjer, som skal veilede statene i hvordan de skal slippe opp noen av koronatiltakene.

Men ifølge CNN har han også gitt guvernørene beskjed om at de selv kan bestemme når statene skal følge retningslinjene.

– Jeg har blitt kjent med nesten alle av dere. Dere er dyktige mennesker, og nå kan dere bestemme selv, skal Trump ha sagt til guvernørene i en telefonsamtale.

Retningslinjene vil offentligjøres under en pressekonferanse natt til fredag norsk tid.

Statene legger egne planer

Selv om Trump tidligere hevdet at han hadde «absolutt autoritet» i å avgjøre når landet skulle gjenåpnes, har flere av delstatene gått sammen for å selv avgjøre hvordan de skal tilnærme seg normale tilstander.

Flere guvernører har også uttalt at det ikke vil være mulig å gjenåpne landet før flere er testet for viruset, da det ellers vil forbli uklart hvordan viruset sprer seg.

Onsdag svarte Trump at det var guvernørenes ansvar å sørge for at flere kan testes i statene.

– Vi vil at statene skal ha ansvaret for det meste av testingen. Vi vil at de skal gjøre det selv, vi vil jo ikke kontrollere en eller annen parkeringsplass i Arkansas, sa presidenten.

Gjenåpning

Retningslinjene er beskrevet i et dokument som er blitt tilsendt alle de 50 guvernørene i USA.

Kriteriet for å følge retningslinjene er at staten over en 14-dagers periode skal ha hatt stadig færre nye smittetilfeller, samtidig som at sykehusene i staten må ha avblåst krisetilstanden.

I første fase kan treningsstudioer og resturanter åpnes, og større arrangementer kan stelles i stand, så lenge det tas hensyn til smittevernet.

I løpet av andre og tredje fase vil skoler gjenåpnes, samtidig som at rådene om å arbeide hjemmefra og unngå å ta kollektiv transport, vil fjernes.