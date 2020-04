Klokken 21.29 ble politiet i Agder varslet om at en far og et barn har gått seg fast ved eller på en fjellhylle med bratt terreng i Bygland.

– Vi er i dialog med dem nå, og de er ved godt mot, sier operasjonsleder Eivind Formo til TV 2.

Klokken 22.49 opplyser politiet i Agder at de begge nå er heist opp om bord og trygt oppe i helikopteret.

Både SeaKing fra Sola og luftambulansen bisto i redningsaksjonen.