Forslag til veileder for skolen: Mest mulig uteaktivitet

ÅPNER IGJEN: Tom skolegård på Ila skole i Oslo. Mandag 27. april åpner skolene for de minste barna igjen. FOTO: SCANPIX Foto: Scanpix

I et utkast til ny veileder for gjenåpning av skolene anbefales det å tilrettelegge for mest mulig uteaktivitet.