Dickson Etuhu, som har spilt for klubber som Manchester City, Preston, Sunderland og Fulham på de britiske øyer, er utestengt for all fotball i Sverige i fem år etter å ha funnet skyldig i kampfiksing, melder The Guardian.

Det var i november i fjor den tidligere landslagsspilleren for Nigeria ble dømt for å fikse en kamp mellom IFK Göteborg og AIK tilbake i 2017.

Etuhu ble bøtelagt og straffet med betinget fengsel. Spillerens advokater har imidlertid anket straffen til Högsta domstolen i Sverige.

Men nå har det Svenske fotballforbundets disiplinærkomité sagt sitt og besluttet å utestengte 37-åringen fra all idrett i fem år for forsøk på kampfiksing.

Utestengelsen gjelder all trening, konkurranser og oppdrag i alle idretter, melder Svff i en pressemelding. Den tidligere AIK-spilleren og en annen person som var involvert i saken utestenges fra og med 14. april i år til den 13. april 2025.

Etuhu og den tidligere IFK Rössjöholm-spilleren Alban Jusufi utestenges for å med hensikt å ha forsøkt å få en spiller til å underprestere i en av hans klubbkamper, skriver Expressen.

Tidligere har det kommet frem at Etuhu og Jusufi møtte AIKs daværende keeper Kyriakos Stamatopoulos 16. mai 2017 på en restaurant i Stockholm, og forsøkte å få ham med på kampfiksing. De to skal ha tilbudt Stamatopoulos rundt 160.000 pund, eller rundt to millioner kroner, for å få keeperen til å underprestere i en kamp mot IFK Göteborg.

Men Kyriakos Stamatopoulos, som blant annet har en fortid i Tromsø, Lyn og Fredrikstad i norsk fotball, rapporterte inn kampfiksingforsøket og resultatet ble at kampen ble utsatt til dagen etter.

Etuhu forlot AIK til fordel for IFK Rössjöholm i august 2017, kort tid etter forsøket på kampfiksing.