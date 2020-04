Slakter Smittestopp-appen: – Per nå kommer den ikke til å fungere

– Jeg forstår at de har skyndet seg med å lansere den, men det hadde vært bedre om den kom et par dager senere, med færre feil, sier interaksjonsdesigner og forfatter, Ida Aalen.

Aalen mener at appen ikke er brukervennlig. I et Facebook-innlegg ramset hun opp flere feil med appen, etter at hun selv hadde installert den.

– Det spiller ingen rolle hvor mange som laster appen ned. Den blir verdiløs dersom man ikke bruker den aktivt.

Aalen, som selv arbeider med design av videokonferanseprogrammer, frykter at mange vil «gi opp» appen, dersom feilene ikke rettes.

Innloggingsproblemer

I Facebook-innlegget beskriver Aalen problemer hun hadde med registrering og innlogging i appen.

MISFORNØYD: Aalen mener at FHI-appen foreløpig ikke er brukervennlig.

– Man kan sammenlikne det med spredningen av koronaviruset. Appen må ha så lite motstand som mulig for å kunne spre seg. Hvert eneste lille problem appen har, øker muligheten for at folk gir opp.

Forfatteren sier at hun frykter at myndighetene kun vil se på hvor mange som har lastet appen ned, og at de vil glemme å tenke på hvor mange som bruker appen aktivt.

– De fleste problemene er løsbare. Jeg sier ikke at dette er en mislykket app, men i den formen den har nå, så kommer den ikke til å fungere, sier Aalen til TV 2.

Sikkerhet

Teknologiskribent, Sigve Indregard, tror folk vil la være å laste ned appen, i frykt for at den skal lekke personlig informasjon.

– Her er det snakk om at myndighetene tar inn masse data, sender det et sted, og sier: «vi må stole på dem». Disse grepene rundt lokasjonsdata kan føre til at appen ikke blir brukt av nok folk.

Appen har også lukket kildekode, som vil si at andre ikke får se hvordan appen er bygget opp. Indregard mener at en åpen kildekode ville vært tryggere.

– Med åpen kildekode kan alle se hvordan appen er bygd opp, man kan finne feil, og i prinsippet foreslå endringer i appen. Men det er ikke som Wikipedia, hvor hvem som helst kan gå inn og redigere prosjektet. Det er opp til eieren av prosjektet om han vil ta i bruk endringene eller ikke.

Personvern

Advokat og personvernekspert, Jon Wessel-Aas, er kritisk til at appen vil lagre informasjonen om brukerne sentralt.

– Jeg er skeptisk til hvordan denne appen er innrettet, på grunn av dette med løpende sentrallagring. Informasjonen kan for eksempel heller lagres på den enkelte brukeren sin telefon.