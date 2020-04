Den amerikanske 16-åringen fra Florida er den yngste kvinnelige tennisspilleren til å ranke blant de hundre beste.

Som 15-åring fikk hun gjennombruddet da hun slo Venus Williams ut av Wimbledon i første runde i fjor. Selv kom hun til fjerde runde og ble en superstjerne på veien. Senere på året vant hun sin første WTA-turnering i Linz.

Men året før hun ble verdenskjent for å slå ut Venus Williams var langt fra enkelt for den unge tennisproffen.

På nettstedet Behind the raquet forteller hun nå om hvordan hun snudde motgang til medgang.

Var på et mørkt sted

Gauff sier at hun som vidunderbarn har fått mye omtale og hype hun ikke trengte. At det var et press på henne til å gjøre det bra raskt.

– Det var da jeg begynte å ikke bry meg om det, at jeg fikk resultatene jeg ønsket. Før Wimbledon slet jeg med å finne ut av om dette var det jeg egentlig ville. Jeg fikk ingen glede av å drive med det jeg elsket, forteller 16-åringen åpenhjertig.

– I et års tid var jeg virkelig deprimert. Det har vært mitt vanskeligste år så langt. Selv om jeg hadde venner, føltes det ikke slik. Når du er på et mørkt sted, ser du ikke på det positive så ofte.

Gouff tror ikke det hadde så mye med selve tennisen å gjøre, men at hun måtte sjonglere så mye på én gang. Det fikk henne til å vurdere å ta et friår.

– Det var åpenbart det riktige valget å ikke ta et friår. Men jeg var nær å gjøre det, jeg var fortapt, forvirret og overtenkte om jeg gjorde dette for meg selv eller andre. Men jeg kom meg gjennom det og ble sterkere og kjente meg selv bedre enn før.

Er blitt en rollemodell

Når hun nå får spørsmål om hvordan hun klarer å være så rolig på banen, svarer hun:

– Det er fordi jeg har akseptert hvem jeg er etter å ha kommet meg gjennom de tunge tidene i livet. Jeg er bare takknemlig for å få være ute på banen.

At hun er blitt verdensstjerne som 16-åring, har gjort at hun nå også er blitt en rollemodell. Nå er det mange jenter som plukker opp en tennisracket og gir sporten en sjanse.

– Jeg hadde aldri trodd at én turnering skulle ha en så stor effekt. For meg er det viktigste å fortsette å bryte barrièrer, men jeg vil ikke bli sammenlignet med Serena og Venus Williams. Jeg er ikke på deres nivå ennå.