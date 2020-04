Både i Storbritannia og Nederland har vandaliseringen av 5G-master eskalert den siste tiden, ifølge Financial Times.

Hittil har 60 5G-master blitt påtent i Storbritannia. I påsken ble en mast knyttet til sykehuset i Birmingham vandalisert. I Irland har to master blitt ødelagt, og i Nederland er det avslørt elleve forsøk på å ødelegge master.

– Det er en veldig farlig situasjon. Disse menneskene ødelegger vital infrastruktur, sier Rob Bongenaar i Dutch telecoms.

I Limassol på Kypros ble en 5G-mast angrepet av 18 personer.

Konspriasjoner

Bakgrunnen er at det florerer av konspirasjonsteorier i sosiale medier, der det blant annet hevdes at stråling fra 5G-nettet svekker kroppens immunforsvar og bidrar til økt spredning av koronavirus.

Det hevdes også at koronaviruset slett ikke finnes og at det er et påfunn fra myndighetene for å lure inn 5G-nettet.

I Storbritannia har det blant annet blitt hevdet at det er myndighetene som står bak initiativet med å applaudere helsepersonell på et visst klokkeslett, noe som skjer for å overdøve lyden av 5G-tester.

Brente ledninger i en mast ved Sparkhill, Birmingham, 6. april. REUTERS/Carl Recine Foto: Carl Recine

I USA har Hollywood-stjerner som John Cusack og Woody Harrelson bidratt til å spre konspirasjonsteorier som knytter koronaviruset til 5G, skriver The New York Times.

Avisen har funnet flere hundre Facebook-, Instagram- og Twitter-kontoer som sprer slike konspirasjonsteorier.

Spres i Norge

Også i Norge spres det flittig konspirasjonsteorier om 5G-nettes skyld i koronapandemien, både i Facebook-grupper som Folkets strålevern, Nei til smartmeter med mer og 5G-fritt Norge, og på Finansavisens forum og Steigan.no.

WHO har avvist all sammenheng mellom korona og 5G. Faktisk.no og andre har også faktasjekket påstandene som framsettes, og forskere de har vært i kontakt med, konkluderer med at de ikke inneholder fnugg av sannhet.

Britiske Full Fact har tidligere faktasjekket et Facebook-innlegg der det påpekes at Wuhan i Kina, der koronaviruset først ble påvist, var blant de første byene som fikk 5G-nett.

I innlegget hevdes det at stråling fra det nye telenettet har svekket immunforsvaret til innbyggerne, noe som bidro til rask smittespredning, men dette finnes det ikke vitenskapelig belegg for å hevde.

Startet med video

Angrepene startet i Storbritannia i januar og har spredt seg til flere europeiske land.

Den første videoen som ble spredt har form som en forelesning hvor det undervises i sammenheng mellom elektromagnetisme og pandemier. Like etter fulgte flere titalls videoer av døde fugler, og mennesker som besvimte i gaten - på grunn av 5G-mastene.

