FIFPRO: – Koronaviruset truer kvinnefotballens eksistens

Mange kvinnelige fotballspillere står i fare for å miste sitt levebrød på grunn av den umiddelbare stansen i fotballen globalt på grunn av koronaviruset.

Det kommer frem i en rapport spillerforeningen FIFPRO har utarbeidet, melder Sky Sports.

Rapporten gjør det klart at kvinnefotballen er helt avhengig av økonomisk støtte og bidrag for å komme seg gjennom krisen, ellers kan det true kvinnefotballens eksistens slik vi kjenner den i dag.

Den konklusjonen er TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen ikke helt enig i.

IKKE ENIG: Fotball-ekspert Solveig Gulbrandsen i TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

– Nei, det vil det ikke gjøre. De fleste som driver med fotball blant jentene er sånn sett ikke vant til å tjene noe særlig, de fleste har jobb eller studier ved siden av. Så at det vil true eksistensen til kvinnefotballen, det tror jeg ikke i det hele tatt. Det er ikke noe jeg er redd for, slår hun fast.

Men legger likevel til:

– Den økonomiske krisen kan imidlertid true profesjonaliteten og den positive oppgraderingen av kvinnefotballen som har vært de siste årene med tanke på de økonomiske investeringene som er gjort. Men kvinnefotballen er kommet for å bli.

Nedstengingen av de ulike toppligaene for kvinner globalt, og utsettelsen av OL i 2020, har ført til akutt pengemangel både hos spillere, landslag og klubber.

– Frykter herrene vil bli prioritert fremfor kvinnene

I rapporten til FIFPRO kommer det frem at kvinnelige profesjonelle fotballspillere er spesielt utsatt under koronakrisen på grunn av mangelen på etablerte profesjonelle ligasystemer, lave lønninger, mindre sponsorinntekter og mindre investeringer fra forretningsfolk og såkalte «rike onkler».

– Mangelen på skriftlige kontrakter, kortidskontrakter, mangelen på helseoppfølgning og medisinsk støtte, og mangelen på normale rettigheter for arbeidstakere gjør at mange kvinnelige fotballspillere står i fare for å miste sitt levebrød, heter det blant annet i FIFPRO-rapporten.

Flere spillere frykter også at klubbene i herrenes ligaer vil prioritert fremfor kvinneligaene når økonomiske bidrag skal deles ut i forbindelse med pandemien. De etterlyser større investeringer i kvinnefotballen, samtidig som det etterlyses at de ulike landslaglagene skal prioriteres fremfor klubblagene for å bygge opp kvinnefotballen igjen. Årsaken er at spillerne mener det er landslagsfotballen som foreløpig har bidratt til den største veksten av kvinnefotballen globalt.