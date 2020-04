– Det handler ikke bare om meg selv lenger

Da regjeringen torsdag presenterte den nye smittestopp-appen, gikk Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen ut i TV 2 og advarte sterkt mot appen.

– Jeg kommer ikke til å laste den ned. Jeg er livredd for at staten skal drive overvåkning, sa Bruun-Gundersen.

På Politisk kvarter hos NRK fredag morgen sa helseminister Bent Høie (H) at utspillet var svært uheldig.

– Dette er helt frivillig. Men jeg reagerer på bruken av ord som «overvåkning» for å prøve å skremme andre fra å laste ned en app som en del av dugnaden. Det synes jeg ikke er greit, sa helseministeren.

Nå vil Frps Bård Hoksrud gi sin støtte til appen, som han mener er viktig.

– De siste seks ukene har blitt slik det er blitt. Jeg er fortsatt betenkt når det gjelder personvernhensynet og mener det er kjempeviktig, men vi er i en tid hvor det ikke bare handler om meg selv lenger. Det handler om alle rundt meg og jeg er opptatt av at vi raskest mulig skal komme tilbake til en normalsituasjon, sier Hoksrud til TV 2.

– Prinsippene er viktig, men her er det frivillig, sier Frp-politikeren.

Tvilt seg frem

Han forteller at han har gått mange runder med seg selv før han lastet den ned.

– Jeg tror dette er et godt verktøy og det ligger begrensninger slik at alle data blir slettet. Dette handler om tillit og man må ha tillit til at myndighetene gjør dette. Bare for seks uker siden ville jeg kjempet mot dette og stått på barrikadene mot verktøy som gir myndighetene muligheten til å hente inn informasjon om hver enkelt av det, sier han.

Hoksrud har vært så skeptisk til datalagring at han inntil i fjor nektet å installere bombrikke, avslører han til TV 2.

– Jeg satte det først inn i fjor, så kan noen si at det er dumt fordi man blir jo tatt bilde av. Men det var prinsipielt og jeg er veldig motstander av datalagringsdirektivet, sier Hoksrud.

Også Christian Tybring-Gjedde (Frp) sa i går at han er kritisk til appen.

– Nei. Vi kan ikke leve i en permanent unntakstilstand. En slik app bidrar til nettopp det. Folk får vurdere om de vil laste den ned selv, men jeg tror ikke at en slik app bidrar til en normalisering verken av hverdagen eller økonomien, sa Tybring-Gjedde.

– Avhengig av at mange laster den ned

Hoksrud mener det er viktig at hver enkelt gjør seg opp en mening, men kommer med en liten oppfordring: