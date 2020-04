Den siste tiden er det ved flere tilfeller oppdaget smittevernutstyr på norske sykehus som ikke holder god nok standard. Det er varemerke- og opphavsrettighetsadvokat Trygve Gravdahl overbevist om at vi vil se mer av i tiden fremover.

– Nå har vi sett smittevernmasker som har blitt kopiert, og nå er det bare et tidsspørsmål før Norge blir utsatt for andre typer smittevernsutstyr, sier senioradvokat i Ræder, Trygve M. Gravdahl til TV 2.

Ifølge Europol utnytter nå organiserte kriminelle koronakrisen for det den er verdt. I land som Tyrkia og Kina har fabrikker kastet seg rundt, og produseres nå store mengder falsk smittevernutstyr. Etterspørselen er stor, og det er vanvittige penger å tjene.

– Dette er mafiavirksomhet. Denne gangen er det smittevernsutstyr, mens til jul, da er det barneleker som produseres, sier Gravdahl til TV 2, og legger til:

– Dette er den laveste og nedrigste formen for piratkopiering som vi ser.

– Og den vil bare fortsette?

– Jeg er overbevist om, dessverre, at dette fortsetter, og at dette vil øke i omfang. Derfor er det svært viktig at de som bruker denne typen utstyr er sitt ansvar bevisst, sier Gravdahl.

Selskapet Sykehusinnkjøp har fått ansvaret for å kjøpe inn smittevernutstyr til alle landets offentlige sykehus. Men også her har de oppdaget utstyr som ikke holder mål.

– Det er noen små partier med åndedrettsvern som vi har sett ikke har vært i henhold til de standardene vi har lagt til grunn, og da har vi lagt de til side. De er ikke benyttet ute i tjenesten, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-øst, Jan Frich til TV 2.

– Hva tenker du om de funnene som er gjort?

– Jeg er vel opptatt av å si at i all hovedsak så har vi veldig gode erfaringer med det utstyret vi har fått. Det aller meste er av en kvalitet som er helt ok.

Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich. Foto: Simen Askjer

– Kan dere garanterer at det ikke havner falsk utstyr på norske sykehus?

– Det jeg kan si når det gjelder munnbind og åndedrettsvern, så gjennomfører vi tekniske tester av det. Det er Forsvarets forskningsinstitutt som hjelper oss med det, og gjennomfører de testene. Så der er vi spesielt på vakt, sier Frich til TV 2.