Statsminister Erna Solberg presenterte Folkehelseinstituttets smittevernapp «Smittestopp» under torsdagens pressekonferanse.

Mens nordmenn må forvente å leve under smitteverntiltak en god stund til, sier statsministeren at appen kan bidra til en raskere, gradivs åpning av samfunnet.

Kan bidra til åpning av samfunnet

– Tiltakene har fungert, men er svært inngripende. Derfor lanserer «Smittestopp», som vil være et steg på veien mot mer frihet, sier Solberg.

Appen har som formål å gi myndighetene informasjon om utviklingen av smitteutbruddet, samtidig som brukeren selv vil bli varslet dersom man kan ha blitt eksponert for koronaviruset.

– Gjennom appen kan vi se hva som skjer når vi gradvis åpner opp samfunnet mer. Det gjør det mulig for oss å kartlegge hvilke tiltak som best stanser smitten, sier statsministeren.

Appen skal først testes i tre kommuner, deriblant Drammen. Målet er at «Smittestopp» skal varsle brukere over hele landet i løpet av mai.

Digital dugnad

Solberg sier hun vil laste ned appen selv, og oppfordrer så mange som mulig til å gjøre det samme.

– For at denne appen skal fungere best mulig, er vi avhengig av at flest mulig laster ned appen. Derfor oppfordrer jeg alle til å bli med på en ny dugnad, ved å laste ned denne appen og bidra til å stanse smitten, sier statsministeren.

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg mener over halvparten av befolkningen må laste ned «Smittestopp» for at den skal ha ønsket effekt.

– Det vil være bra at minst 60 prosent av befolkningen laster ned appen. Noe av det vi vurderer er hvor nyttig appen er sammenliknet med hvor inngripende selve appen er, sier Stoltenberg.

Svarte på spørsmål om personvern

Det har vært flere spørsmål rundt hvordan «Smittestopp» behandler personvern, spesielt siden appen vil spore brukernes plassering. Solberg understreker at appen kun skal benyttes til smittevern.

– Denne appen ha to formål og ingen andre. Den skal brukes til bedre og mer effektiv smittesporing, og bidra til at vi kan følge med på utviklingen til pandemien og hvordan tiltakene våre fungerer, sier Solberg.

Statsministeren opplyser at alle data som lagres i «Smittestopp» vil slettes automatisk i løpet av 30 dager. I tillegg kan brukere når som helst slette dataen selv. Selve appen vil bli slettet i desember.

Helseminister Bent Høie mener nordmenns digitale kompetanse gjør at appen egner seg særlig godt i Norge.

– Norge er et samfunn med høy tillit og høy digital kompetanse. Det er et fortrinn som gjør det mulig for et lite land å gjøre mye, sier Høie.

– «Smittestopp» kan redde liv. Gjør som statsministeren og meg, last ned smittestopp, oppfordrer helseministeren.