Det er som krigsreporter mange TV-seere kjenner Fredrik Græsvik. Da han satt seg på flyet for å bli TV 2s nye USA-korrespondent tilbake i 2017, var han spent på hva som ventet ham.

– Jeg tenkte at jeg ville savne adrenalin-kicket. Men det har ikke vært et savn i det hele tatt. Adrenalin-kicket er jo like stort her, sier Græsvik.

Trump hver dag

Det er heller ikke kjedelig på jobb nå om dagen, der president Donald Trump holder daglige pressekonferanser om koronasituasjonen i landet.

Pressekonferansene har fått mye oppmerksomhet, og enkelte nyhetskanaler i USA har valgt å ikke sende presidentens ord direkte.

Se intervjuet med Græsvik fra TV 2-programmet Presseklubben i videoen øverst i saken.

Dramatisk folkemøte

Noe Trump ikke kan gjøre i disse tider, er å holde sine gigantiske folkemøter rundt om i USA. Det er spesielt ett slikt folkemøte Græsvik husker spesielt – tilbake i oktober 2018.

Før folkemøtet var stemningen rimelig god mellom Trump-tilhengerne og de fremmøtte journalistene, forteller Græsvik.

– Jeg kom tidlig til dette folkemøtet i Mississippi og snakket med folk som hadde stått i kø siden kvelden i forveien. De gledet seg til å høre på presidenten. Noen er jo selvfølgelig skeptiske til oss journalister, men vi hadde en god tone.

Endret seg

Men stemningen endret seg da hovedpersonen selv, Donald Trump, entret scenen. For da begynte også de verbale angrepene mot de fremmøtte journalistene inne på arenaen.

– Han begynte umiddelbart å fyre løs mot oss: «Se på de løgnerne. De hater dere, de hater presidenten og er fiender av folket». Og da begynte stemningen å bli ganske guffen. Først buet folk, så kom det haglende begere med isbiter og kaffekopper, mens presidenten lo og pekte på oss.

Sheriffen måtte ta grep

Da folkemøtet gikk mot slutten, og presidenten hadde gått av scenen, var stemningen såpass spent at den lokale sheriffen måtte ta grep.

– Sheriffen beordret de flere tusen fremmøte i salen om å bli sittende i 20 minutter, og kom bort til oss og sa: «Nå har dere ti minutter på å komme dere vekk». Han ga oss altså ti minutters forsprang, for å unngå at vi skulle bli banket opp på utsiden, sier Græsvik.

Han forteller at han løp ut av lokalet, slengte sakene sine i bilen, og kjørte vekk fra området.

– Jeg har opplevd sterkere ting enn dette, men det er klart at dette er ubehagelig.

Bekymret

Etter å ha fulgt amerikansk politikk tett de siste årene, har TV 2-reporteren også observert en utvikling i det amerikanske samfunnet som bekymrer ham.

– Splittelsen i det amerikanske folket bekymrer meg. Det er utrolig harde fronter i befolkningen. Det er ikke alltid så lett å få øye på sannheten i alt dette rotet. Og da er det jo vi journalister som må drive beinhard faktasjekking hele tiden.

Presseklubben sendes hver fredag kl. 17.30 og gjennom hele helgen på TV 2 Nyhetskanalen. Du kan også se programmet når du vil gratis på TV 2 Sumo.