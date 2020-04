Se Mens vi venter på Premier League på TV 2 Sumo NÅ

Fredag møtes klubbene og Premier League der flere ting står på agenaden, deriblant hvordan resten av sesongen skal fullføres.

Dersom man ikke klarer å spille resterende kamper før 30. juni skal ni klubber allerede ha gjort klart et forslag som vil innebære at man korter ned antall kamper som gjenstår. De fleste lagene har ni kamper igjen, mens det for fire lag gjenstår ti kamper.

Fotballreporter Paul Hirst i den anerkjente avisen The Times er svært spent på hva som vil bli utfallet av møtet.

– De skal ha en videokonferanse der alle de 20 klubbene i Premier League blir invitert. Det er en vanskelig situasjon. De skal diskutere når de kan planlegge for at sesongen starter igjen, og slik jeg har forstått det kan 6. juni være den datoen. Men alt er relatert til hvordan spredningen av koronaviruset utvikler seg videre. Akkurat nå er vi i England i lock down og får kun gå ut av huset for å gå på butikken eller andre helt nødvendige ærend, påpeker Hirst, og legger til:

SKEPTISK: The Times-journalist Paul Hirst.

– Om det blir slik at de håper på å kunne starte igjen 6. juni, så blir det jo ni til ti kamper på et vindu på 24 dager. Det er snakk om tre-fire uker med oppkjøring i forkant. Spillerne må nemlig være på topp fysisk, ellers kan de risikere alvorlige skader med et slik kampprogram. Akkurat det tror jeg blir problematisk for alle, sier han.

Liverpool ledet Premier League med 25 poeng foran Manchester City da sesongen ble midlertidig stoppet.

– Lever med en frykt inni meg om at sesongen blir avlyst

Om britiske helsemyndigheter og politiske ledelse ikke makter å få kontroll på spredningen av koronaviruset, kan i verste fall Premier League komme til å bli avlyst.

Selv om det akkurat nå ser lite sannsynlig ut, legger ikke den kjente Liverpool-supporteren Chris Pajak skjul på at det er noe han frykter. Han driver Redmen TV, en Liverpool fanchannel, og deler frykten med flere andre Liverpool-supportere.

VENTER I SPENNING: Chris Kajak frykter sesongen kan bli avlyst.

– Dette er en tøff periode for oss. Vi var i en unik posisjon, og jeg vil egentlig ikke tenke på hva som vil skje om sesongen blir avlyst. Men jeg har hele tiden frykten inni meg. Jeg vil jo helst tenke på fotball og de gode målene vi har scoret og hva Liverpool kunne utrettet resten av sesongen, men da dukker det opp tanker om at sesongen kan bli avlyst, så jeg vil samtidig egentlig ikke tenke på fotball, sier Chris Pajak til TV 2.