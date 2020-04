Festivalen Oslo Sommertid, som skulle finne sted på Voldsløkka i Oslo helgen 26. og 27. juni, er avlyst.

Det melder arrangøren torsdag.

– Det er med tungt hjerte at vi må melde at Oslo Sommertid 2020 dessverre er avlyst. Vi er fryktelig triste for at dette ikke gikk i boks, men publikums sikkerhet og helse kommer helt klart først, skriver Peer Osmundsvaag fra arrangøren All Things Live i en pressemelding, ifølge Aftenposten.

Festivalen avlyses på grunn av risikoen for smittespredning av koronaviruset dersom tusenvis av mennesker samles.

Store stjerner

Festivalen skulle gå over to dager med stjerneartister som Taylor Swift, Kendrick Lamar, Veronica Maggio og Sigrid. Det var ventet at Oslo Sommertid ville samlet 50.000 mennesker per dag.

SKULLE TIL OSLO: Kendrick Lamar. Foto: Matt Sayles/Invision/AP

Musikkfestivalen Oslo Sommertid har blitt arrangert to ganger tidligere. I 2018 var Eminem trekkplasteret, mens i 2017 stod Marcus og Martinus på scenen på Voldsløkka i Oslo.

Arrangøren opplyser om at de nå jobber for å få til Oslo Sommertid i 2021.

Tidligere denne måneden ble det kjent at alle kultur- og idrettsarrangementer i Norge er forbudt frem til 15. juni på grunn av koronaviruset. Før 1. mai skal det gjøres en ny vurdering for hva som vil gjelde for sommeren.

Flere festivaler som skulle finne sted i sommer har derimot allerede avlyst, som blant annet Kongsberg Jazzfestival. I utlandet er danske Roskilde-festivalen og engelske Glastonbury-festivalen avlyst på grunn av korona-krisen.