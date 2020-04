– Jeg kommer ikke til å laste den ned. Jeg er livredd for at staten skal drive overvåkning. Jeg har forståelse for at man bruker mye ressurser på smittesporing, men ikke at staten legger opp til en total overvåkning, sier Bruun-Gundersen til TV 2.

Hun er Frps helsepolitiske talsperson.

– Når myndighetene i krisetider ber oss om å ofre deler av personvernvet vårt, må vi være ekstremt forsiktige med hva vi godtar. Vi risikerer at politikk som blir vedtatt nå blir med oss etter krisen.

Folkehelseinstituttets nye app for smittesporing ble lansert klokken fire på regjeringens pressekonferanse. Der oppfordret både Erna Solberg og helseminister Bent Høie (H) folk til å laste den ned. De fortalte de skal laste den ned selv.

– I dag ser vi en digital løsning som vil være et steg på vei mot en større frihet, sier Solberg.

Varsler

Appen skal hjelpe myndighetene med smittesporing, men kan også brukes til å varsle brukeren om at han eller hun har vært i nærheten av noen som er smittet av koronaviruset.

Men allerede nå kan brukere med Android-telefoner laste ned appen. Foreløpig er den ikke tilgjengelig hos Apple.

Nå går flere politikere i regjeringspartiene ut mot appen.

– Jeg vil advare folk mot å ta den i bruk og oppfordrer folk til å ikke laste ned smitteappen. Når staten vil overvåke deg bør man være på vakt. Jeg har forståelse for at helseministeren mener det er et godt grep, men staten vil overvåke folk du snakker med og hvor du oppholder deg. Det er skummelt. Folk bør tenke seg nøye om før staten får overvåke hver eneste skritt du tar, sier Bruun-Gundsen.

NRK skriver torsdag at det i et offentlig brev fremgår at personvernrådet i EU (EDPB) mener smittesporingsapper som samler inn posisjonsdata opererer i strid med prinsippet om dataminimering.

– Apper for kontaktsporing trenger ikke å registrere bevegelsene til enkeltpersoner. (..) Å samle informasjon om bevegelsene til enkeltpersoner for slik smittesporing bryter med prinsippet om minimering av innsamlet data. I tillegg vil dette skape sikkerhets- og personvernrisiko, skriver Andrea Jelinek, rådet styreleder.

Venstre-politiker: – Ikke bli helt kina

– Jeg synes dette er vanskelig og jeg er skeptisk, sier Venstres stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth.

Han kaller appen for "kina-appen".

– Jeg vil advare mot at at vi skal bli helt Kina.

– Det er krevende med tanke på personvernhensyn og at dette er data jeg selv ikke rår over. Det er ikke åpen kildekode og jeg synes det er problematisk at det offentlige utvikler slike kildekoder, sier Venstre-politikeren.

Åpen kildekode betyr at kildekoden til et dataprogram er gjort tilgjengelig for alle.