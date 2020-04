– Mange tror det er kreft

– Det er mange som lurer på hva man gjør med håret om man har lyst til å donere det. Og da tok vi kontakt og sa at Olivia hadde veldig lyst på det håret og at vi hadde lyst til å lage en parykk ut av det, forteller Oda.

FÅR NY PARYKK: Elleve år gamle Filippa (t.h) valgte å donere bort håret sitt til Olivia, slik at hun kan få en ny parykk. Foto: Privat

Og med det var det gjort. Oda forteller at hun blir svært rørt over Filippa og hennes bidrag.

– Det Filippa gjorde var utrolig rørende, tøft og inspirerende for mange. Det som gjorde at jeg følte det betydde ekstra mye for oss med Alopecia var at hun klippet av seg alt håret, som gjorde at jeg følte at hun ble en av oss. Veldig mange klipper seg kort når de donerer, men Filippa er så tøff og barberte av seg alt håret.

Nå venter Olivia på at parykken skal bli ferdig, og gleder seg stort til å prøve den på.

– Jeg skal prøve å bruke den så fort som mulig. Så må jeg teste den ut og prøve for å bli vant til den, sier tolvåringen.